사천시, 도시재생 팔포상권 브랜딩 활성화 사업 추진

경남 사천시 도시재생지원센터는 삼천포 중앙시장 주차장 일원에서 열린 '제17회 삼천포 중앙시장 한 아름 장바구니 축제'에 참여해, 지역특화재생 팔포팔락 업타운 조성 등 주요 도시재생사업을 홍보하는 부스를 운영하며 지역 주민들의 높은 관심을 받았다고 22일 밝혔다.

이번 홍보부스에서는 삼천포 구항, 대방 굴항, 팔포팔락 업타운 도시재생사업의 추진 내용과 향후 계획을 주민들에게 소개하며, 도시재생의 의미와 필요성을 쉽게 이해할 수 있도록 안내했다.

또한 현장에서는 방문객들이 도시재생사업 응원 문구를 작성한 뒤 사진을 촬영하거나, 사천시 도시재생지원센터의 페이스북을 팔로우 한 참여자에게 기념품을 증정하는 참여형 이벤트도 함께 진행해 지역 주민들의 적극적인 참여와 호응을 끌어냈다.

시 관계자는 "도시재생은 지역의 공간만을 바꾸는 것이 아니라 주민들과 함께 만드는 과정이 중요하다"며 "이번 축제 참여를 통해 주민들과의 소통을 강화하고, 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 도시재생사업을 추진해 나가겠다"고 말했다.





