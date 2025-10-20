본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

지역경제 활력… 양산시 ‘소상공인 만남의 축제’ 성료

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.20 16:53

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시민 500여명 참여

소통과 화합의 장

경남 양산시는 지난 18일 양주근린공원에서 열린 '소상공인과 함께하는 만남의 축제'가 시민들의 뜨거운 호응 속에 성공적으로 마무리됐다고 전했다.

소상공인 만남의 축제. 양산시 제공

소상공인 만남의 축제. 양산시 제공

AD
원본보기 아이콘

양산시소상공인연합회가 주최하고 양산시가 후원한 이번 행사는 지역 경제의 중심인 소상공인과 시민이 한자리에 모여 서로 소통하고 화합하는 뜻깊은 자리로 마련됐다.


행사장에는 가족 단위 방문객을 포함한 약 500여명의 시민이 참여해 축제 분위기를 한껏 끌어올렸다.

특히 메인 프로그램인 '소상공인 쉐프들의 음식 경연'에서는 지역 소상공인들이 직접 만든 다양한 요리가 시민과 전문가 평가단의 입맛을 사로잡았다. 심사를 통해 선정된 우승업체 '한우리'에는 양산시소상공인연합회장상이 수여됐다.


이날 행사장에는 시민 참여형 이벤트, 체험 부스, 지역 예술가 공연, 시민 노래자랑과 경품 추첨 등 다채로운 즐길 거리가 마련돼 남녀노소 모두 즐길 수 있었다. 시민들이 직접 참여한 각종 이벤트가 큰 호응을 얻었으며, 외국 전통 놀이와 의상 체험 공간도 눈길을 끌었다.


나동연 시장은 "지역 경제의 중심인 소상공인과 시민이 한자리에 모여 서로 교류하고, 지역 상권의 가치를 재발견하는 뜻깊은 행사였다"며 "앞으로도 지역경제 활성화를 위한 실질적 지원과 참여형 프로그램을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

"보석 같은 눈 진짜였다" 유리 대신 '이것' 넣은 美 남성

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"…과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

대전 초등생 살해 명재완, 1심서 무기징역

새로운 이슈 보기