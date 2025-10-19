보령시 '원산도 리조트' 물 건너가나

7600억 대명소노 원산도 리조트 사업 표류…'공수표 행정' 비판 거세

충남 보령에 들어설 예정인 '원산도 대명소노리조트 관광단지 조성사업'이 또다시 표류하며, 민선8기 내 착공이 사실상 불투명해졌다.

보령시가 "사업 추진"을 거듭 홍보했지만 실상은 제자리걸음에 불과하다는 비판이 지역사회에서 들끓고 있다.

보령시와 충남도, ㈜소노인터내셔널이 추진 중인 '원산도 대명소노리조트 관광단지 조성사업'이 사실상 멈춰섰다.

19일 아시아경제 취재를 종합하면 사업 시행사 소노인터내셔널은 이달 중 충남도청에 '원산도 대명소노리조트' 조성계획 변경 승인을 신청할 예정이다.

대명 소노그룹은 지난해 관광진흥법상 한 차례만 가능한 사업 착수 연장을 이미 받은 만큼, 올해는 추가 연장이 불가능해 조성계획 변경 절차를 통해 사업 지속 근거를 마련하려는 것이다.

그러나 정작 착공 일정은 묘연하다. 소노인터내셔널은 "경기 침체와 공사비·인건비 상승으로 사업 방향성을 전면 재검토 중"이라는 입장만 내놨다. 구체적인 착공 시점, 투자계획 등은 일절 밝히지 않았다.

지역사회에서는 "결국 민선8기 내 착공은 물 건너간 것 아니냐"는 회의론이 퍼지고 있다. 특히 보령시가 사업의 실체보다 관광단지 조성 홍보에만 열을 올려 시민을 기만했다는 비판이다.

한 시민은 "지난 2022년부터 3년 간 말만 앞섰고, 시는 매번 기업의 입장만 대변했다"며 "이제는 행정 신뢰가 무너졌다"고 꼬집었다.

또 다른 지역 관계자는 "시가 기업에 끌려다니며 현실성 없는 계획만 반복한다"며 "정작 지역 주민들은 관광단지 조성도 좋지만, 행정의 책임 있는 설명을 원하고 있다"고 지적했다.

충남도 관계자는 "소노그룹과 협의를 지속하고 있으며 빠른 시일 내 사업이 착수될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

보령시 해당부서 관계자는 관련 질의에 입장 표명을 피했다.

소노인터내셔널 관계자는 기자에게 문자로 "현재 사업 변경계획 검토 중"이라며 "사업 기간 만료전에 충남도에 조성계획변경 승인 절차를 진행할 예정이다"고 밝혔다.

이에 대해 지역 여론은 싸늘하다. "7600억 원 규모의 민자사업을 '홍보용 치적사업'으로만 소비했다면 명백한 행정 실패"라는 비판이 제기된다.

이번 사업은 원산도 일원 96만㎡ 부지에 호텔, 리조트, 펜션단지, 스포츠시설 등을 갖춘 대규모 복합 관광단지를 조성하는 것으로, 총 7604억 원이 투입될 예정이었다. 오는 2029년 완공 목표로 추진됐지만, '서해안 관광 허브'로 포장됐던 원산도 리조트 사업은 민선8기 내 착공이 불투명한 상태에서 정치적 책임 논란만 남기게 됐다.





