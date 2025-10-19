구미교육지원청…'자녀와의 소통 증진 및 부모 정서 회복' 부모교육 실시

구미위(Wee)센터 부모 교육

마음건강 리터러시

경북 구미교육지원청(교육장 민병도) 위(Wee) 센터는 지난 14~17일까지 4일간 구미 위(Wee) 센터 연수실에서 2025학년도 하반기 학부모 대상 학생자살 예방(마음 건강 리터러시) '자녀와의 소통 증진 및 부모 정서 회복' 소그룹 부모교육을 실시했다.

이번 교육은 자녀와의 원활한 소통을 바탕으로 가족 관계를 회복하고, 부모로서의 정서적 안정과 자신감을 높이는 것을 목표로 마련됐다.

14일부터 16일까지 3회기는 이은주 힐링 드라마아트센터 이은주 센터장이 진행하는 '사랑의 기술, 관계 치유' 역할극으로 만나는 부모교육으로, 실제 상황을 재현하며 공감적 대화와 관계 회복을 체험할 수 있도록 구성됐다.

17일에는 참좋은아로마 진순화 대표가 '아로마테라피를 통한 학부모 자기돌봄'을 주제로 특강을 진행해 학부모들이 정서적 여유와 회복력을 기를 수 있는 시간을 제공한다.

/김이환기자

구미 위(Wee) 센터는 최근 학생 자살 및 자해 등 위기 상황이 증가하는 가운데, 가족의 소통과 유대 회복이 학생들의 정서적 안전망 마련에 중요한 역할을 한다는 점에 주목하고 있다.

이에 따라 학부모의 역량 강화로 자녀의 건강한 성장 지원을 돕고 부모 스스로 자기 돌봄의 기회를 제공하고자 마련했다.

신운식 교육지원과장은 "학생들이 스스로 가치를 존중하고 건강한 마음으로 성장하기 위해서는 학교와 가정, 지역사회 구성원의 세심한 관심과 공감이 필요하다"고 강조하며 "구미교육지원청은 생명 존중과 마음 건강 지원체계를 강화하여 학생들이 안전하게 성장할 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



