“청렴 행정이 신뢰 행정”… 양산시, 옴부즈만과 함께 청렴문화 확산 노력

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.17 16:03

언론사 홈 구독
양산시·옴부즈만, 청렴간담회 개최

경남 양산시는 지난 16일 나동연 양산시장과 양산시 옴부즈만(위원장 한상철) 위원들이 참석한 가운데, 반부패·청렴문화 확산을 위한 '청렴간담회'를 개최했다.


옴부즈만은 본연의 기능인 고충 민원에 대한 의견표명과 불합리한 제도개선 권고뿐만 아니라, 청렴도 향상을 위한 제안과 자문의 역할도 수행하고 있다.

이에 따라 이번 간담회에서는 2026년도 청렴정책 방향제시와 청렴문화 확산을 위한 상호 협력과 청렴도 향상의 중요성에 대한 공감대를 형성했다.


한상철 옴부즈만 위원장은 "옴부즈만이 시의 청렴도 향상에 실질적으로 기여할 수 있도록, 청렴문화 확산에 적극 동참하겠다"고 말했다.


나동연 시장은 "청렴한 행정 환경은 시민과 행정 모두의 신뢰를 높이는 출발점"이라며 "시민이 신뢰할 수 있는 행정을 위해 옴부즈만과 적극 협력해 나가겠다"고 말했다.

양산시청.

양산시청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
