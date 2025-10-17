ETRI, 오픈소스 성과·비전 공유 '테크데이' 개최

오픈소스 연구개발 성과와 최근 트렌드를 공유, 오픈포스 생태계 조성 및 활성화를 도모하는 자리가 마련된다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 오는 21일 서울 양재 aT센터에서 '오픈소스 테크데이 2025'를 개최한다고 17일 밝혔다.

'오픈소스 테크데이 2025' 포스터. 한국전자통신연구원 제공

테크데이는 '지식의 공유와 인공지능(AI) 혁신의 시작, 오픈소스'를 주제로 열린다. 올해 6회째 열리는 이 행사는 누구나 무료로 참여해 오픈소스의 가치와 가능성을 확인할 수 있는 자리로 마련된다.

특히 올해는 세계적인 오픈소스 단체인 리눅스 재단의 'OpenChain' 프로젝트의 한국 사용자 그룹(OpenChain-KWG)과 공동으로 개최해 글로벌 협력의 의미를 더했다.

테크데이는 ▲기조연설 ▲오픈소스 정책 및 동향 ▲개발자와 커뮤니티 ㅍ오픈소스 연구개발 ▲오픈소스 컴플라이언스 등 5개 세션으로 구성된다.

기조연설은 세계적인 오픈소스 법률 권위자인 히더 미커 변호사와 LG전자의 엄위상 소프트웨어공학연구소장이 맡는다.

오픈소스 정책 및 동향 세션은 소버린 AI, 소프트웨어 공급망 관리, 오픈사이언스 생태계에서의 오픈소스 역할 그리고 오픈소스 AI의 지식재산권(IPR) 쟁점 등을 법률 및 정책적 관점에서 확인하는 시간으로 진행된다.

오픈소스와 연구개발 세션은 정부출연연구원과 기업이 추진하는 연구개발 성과를 소개하는 자리다. 이 세션에서는 ▲국산 AI반도체 연계 온디바이스 로봇 지능 ▲AI Agent ▲바이오 연구에서의 오픈소스와 AI ▲AI 데이터 컴플라이언스 도구 EXAONE NEXUS ▲소버린 AI 중 하나인 VARCO 등의 연구개발 성과가 소개된다.

개발자와 커뮤니티 세션에서는 Open5GS, CNCF 앰베서더의 개인 성장기, AI 코딩 에이전트, 펌웨어의 라이선스 이슈 등 현장에서 활동하는 개발자가 직접 체험한 이야기를 전해들을 수 있는 자리로 채워진다.

오픈소스 컴플라이언스 세션은 OpenChain-KWG와 협력해 운영되며, 국내 주요 기업이 대거 참여해 오픈소스 컴플라이언스 현황을 공유하는 장이 될 것으로 보인다.

방승찬 ETRI 원장은 "데이터 신뢰성과 오픈소스 활용은 AI 시대의 연구개발 혁신을 위한 핵심과제가 된다"며 "테크데이가 국내 기관과 기업이 협력해 지속가능한 오픈소스 생태계를 구축하는 데 발판 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 테크데이는 ETRI와 한국과학기술정보연구원, 한국식품연구원, 한국에너지기술연구원, 한국원자력연구원, 한국천문연구원, 한국항공우주연구원, 한국화학연구원 등 출연연이 공동 주관한다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



