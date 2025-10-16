경기도·산림청·광주시, 대한민국 산림박람회 곤지암도자공원서 개최

18~21일 개최…주제전시관·연계행사 등 다양한 프로그램 구성

경기도, 산림청, 광주시가 오는 18일부터 21일까지 광주시 곤지암도자공원에서 '2025 대한민국 산림박람회'를 개최한다.

이번 행사는 전국 최대 규모의 산림박람회로, 수도권에서는 2009년 안산시 이후 16년 만이다.

18일 오후 '산의 날 기념식(개막식)'을 시작으로 주제전시관, 기업관·홍보관, 임산물 판매관, 체험·전시, 세미나, 공연 및 연계행사 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다. 산림청과 경기도, 광주시를 비롯해 용인시, 남양주시, 양평군 등 지자체와 산림 관련 기관 및 단체가 참여한다.

경기도는 경기도 산림녹지과와 산림환경연구소를 중심으로 산림정책을 소개하는 주제전시관과 나무 심기 체험, 나무 나누어주기 행사, 산림 연구 성과 홍보 부스를 운영하며 도민과 소통한다. 이 밖에도 경기도해양수산자원연구소 민물고기 전시장과 경기환경에너지진흥원의 홍보부스를 운영한다.

이번 박람회 개막식은 행사 진행 과정에서 발생이 예상되는 탄소배출량을 산림탄소흡수량 구매로 상쇄하는 '탄소중립 개막식(산의 날 기념식)'으로 운영된다. 이는 산림의 탄소흡수 기능과 기후위기 대응의 실천적 중요성을 도민에게 직접 알리기 위해서다.

차성수 경기도 기후환경에너지국장은 "이번 박람회는 도민과 함께 산림의 가치를 나누고, 지속 가능한 산림의 미래를 그려보는 자리"라며 "경기도가 산림문화 확산을 선도하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

행사 일정, 프로그램 예약, 교통 안내 등 자세한 정보는 '2025 대한민국 산림박람회' 공식 누리집에서 확인할 수 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



