IBK기업은행, 2025 서울시 일자리박람회 개최

문채석기자

입력2025.10.15 15:50

AI·반도체·바이오·IT 등
기업 80여곳 참여
"500여명 채용"

IBK 기업은행 은 다음 달 6일 서울 동대문 디자인플라자(DDP)에서 서울시, 한국산업기술진흥협회, 한국장학재단과 '2025 서울시 일자리 박람회'를 공동 개최한다고 15일 밝혔다.


2025 서울시 일자리 박람회 포스터. IBK기업은행

박람회에는 서울형 강소기업과 인공지능(AI)·반도체·바이오·정보통신(IT) 등 미래 전략산업 분야 중소·중견기업 80여곳이 참여해 면접과 채용 상담을 한다. 참여 기업은 500여명을 채용할 예정이다.

현장에서는 AI 자기소개서 컨설팅, AI 면접지원, 가상현실(VR) 직무체험, 취업성공 스킬업 특강 등 취업 준비 프로그램을 운영한다.


퍼스널컬러, 이미지 메이킹, 면접 정장 대여 등 부대 행사를 통해 구직자의 취업을 돕는다.


행사에는 전국 16개 대학 IT 개발 연합동아리 UMC가 참여해 소프트웨어 프로젝트를 시연한다.

참가 신청은 다음 날부터 기업은행 취업포털 사이트 아이원잡(i-ONE JOB)에서 하면 된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
