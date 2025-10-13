코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세

미중 무역 분쟁 여파, 낙폭은 제한적



13일 코스피가 외국인과 기관 매도세에 3580선에서 거래를 마쳤다. 미중 무역 갈등이 다시 불거지며 하락세를 보였으나 협상 기대감에 낙폭은 제한적이었다. 코스닥은 강보합세로 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.72% 내린 3584.55로 마감했다. 지수는 전장보다 1.68% 빠진 3550.08로 출발해 장중 한때 3522.54까지 밀려났으나 장 후반 낙폭을 일부 만회했다.

외국인과 기관이 각각 8211억원, 4475억원을 팔아치우며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인은 1조1684억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락 마감했다. 증권(-2.40%) IT 서비스(-1.96%) 전기·전자(-1.41%) 운송장비·부품(-1.38%) 음식료·담배(-1.24%) 운송·창고(-0.91%) 보험(-0.87%) 금융(-0.81%) 제조(-0.74%) 통신(-0.53%) 제약(-0.53%) 등의 순으로 하락폭이 컸다. 반면 금속(5.67%) 기계·장비(2.65%) 오락·문화(2.21%) 건설(0.60%) 화학(0.37%) 등은 올랐다. 변동성지수는 17.28% 상승했다.

미중 무역 분쟁 재점화로 지난 10일(현지시간) 미국 반도체주가 급락하면서 이날 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 93,300 전일대비 1,100 등락률 -1.17% 거래량 23,788,358 전일가 94,400 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 연 4%대 금리로 활용 가능한 주식자금이? 누구나 최대 4배까지![특징주]미중 갈등에 희토류 관련주 급등…삼전·SK하이닉스 약세 NHN페이코, 10주년 기념 '10일간 10억쏜다' 프로모션 전 종목 시세 보기 close (-1.17%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 415,000 전일대비 13,000 등락률 -3.04% 거래량 4,234,611 전일가 428,000 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 연 4%대 금리로 활용 가능한 주식자금이? 누구나 최대 4배까지![특징주]미중 갈등에 희토류 관련주 급등…삼전·SK하이닉스 약세 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-3.04%)도 하락세를 면치 못했다. 다만 최근 급등세를 고려했을 때 하락률이 높지 않았다는 것이 증권가 분석이다. 그 외 시가총액 상위 종목 중에서는 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 993,000 전일대비 49,000 등락률 -4.70% 거래량 183,941 전일가 1,042,000 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착[특징주]이스라엘-하마스 휴전합의에 방산주↓ 전 종목 시세 보기 close (-4.70%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 111,600 전일대비 1,200 등락률 -1.06% 거래량 761,197 전일가 112,800 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착연휴 마친 코스피, 사상 첫 3600 돌파…반도체 '투톱' 랠리 전 종목 시세 보기 close (-1.06%) 등이 약세로 마감했다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 360,000 전일대비 500 등락률 +0.14% 거래량 378,056 전일가 359,500 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세LG엔솔 3분기 영업익 6013억원…ESS 수요 증가에 전년비 34.1%↑WSJ "현대차 美 조지아 공장은 죽음의 일터…3년새 3명 숨져" 전 종목 시세 보기 close (0.14%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,020,000 전일대비 6,000 등락률 +0.59% 거래량 83,289 전일가 1,014,000 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 "속도보단 정합성"…해외 거점 신중론 꺾지 않는 삼성바이오코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착 전 종목 시세 보기 close (0.59%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 77,600 전일대비 3,100 등락률 +4.16% 거래량 14,270,152 전일가 74,500 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 연 4%대 금리로 활용 가능한 주식자금이? 누구나 최대 4배까지!코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세[특징주]두산에너빌리티, 첫 가스터빈 수출 소식에 강세…신고가 전 종목 시세 보기 close (4.16%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 517,000 전일대비 2,000 등락률 +0.39% 거래량 161,676 전일가 515,000 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세HD현대중공업, 특수선 경력 채용…사업 확대 위해 인재 확보황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착 전 종목 시세 보기 close (0.39%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 1,500 등락률 +0.69% 거래량 544,349 전일가 217,000 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 400% 레버리지는 물론 신용미수대환까지코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세정의선 회장 취임 5년…현대차 영업익 5배 뛰었다 전 종목 시세 보기 close (0.69%) 등은 상승 마감했다.

같은 날 코스닥은 전장보다 0.12% 오른 860.49로 마감했다. 이날 전 거래일 대비 1.60% 하락한 845.76에 출발한 지수는 한때 840.28까지 밀렸으나 반등에 성공하며 상승 마감했다.

개인이 1168억원을 사들이며 회복세를 주도했다. 외국인과 기관은 각각 1006억원, 133억원을 순매도했다.

업종별 차별화 장세가 나타났다. 전기·전자(1.74%) 화학(1.49%) 금융(1.44%) 오락·문화(1.30%) 금속(1.03%) 기계·장비(0.87%) 출판·매체복제(0.56%) 제조(0.55%) 등은 올랐으나 건설(-1.34%) 의료·정밀기기(-1.25%) 통신(-1.21%) 비금속(-1.12%) 제약(-0.69%) 음식료·담배(-0.44%) 운송·창고(-0.44%) IT 서비스(-0.40%) 등은 하락 마감했다.

시총 상위 10개 종목 가운데서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 117,800 전일대비 5,500 등락률 +4.90% 거래량 658,396 전일가 112,300 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 반도체 소부장, 안정적 성장에 주목할 시점에코프로비엠, 유럽 판매 법인 설립 추진…고객 다변화 추진코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (4.90%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 344,000 전일대비 14,500 등락률 +4.40% 거래량 469,504 전일가 329,500 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세휴머노이드로봇, 손은 왜 사람처럼 못 만들까연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감 전 종목 시세 보기 close (4.40% ) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 48,600 전일대비 2,050 등락률 +4.40% 거래량 817,657 전일가 46,550 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 에코프로비엠, 유럽 판매 법인 설립 추진…고객 다변화 추진코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착 전 종목 시세 보기 close (4.40%) 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 559,000 전일대비 17,000 등락률 +3.14% 거래량 86,113 전일가 542,000 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감 전 종목 시세 보기 close (3.14% ) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 151,400 전일대비 800 등락률 +0.53% 거래량 325,505 전일가 150,600 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감 전 종목 시세 보기 close (0.53%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,350 전일대비 2,350 등락률 +6.35% 거래량 965,177 전일가 37,000 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파 전 종목 시세 보기 close (6.35%) 등이 오른 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 444,000 전일대비 17,000 등락률 -3.69% 거래량 316,880 전일가 461,000 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착우선주, 제도 개선에 반사이익…투자 기회 주목 전 종목 시세 보기 close (-3.69%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 281,500 전일대비 13,000 등락률 -4.41% 거래량 138,051 전일가 294,500 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감 전 종목 시세 보기 close (-4.41%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 91,500 전일대비 2,400 등락률 -2.56% 거래량 417,226 전일가 93,900 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착주식자금 문제로 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 해결! 전 종목 시세 보기 close (-2.56%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 203,000 전일대비 6,000 등락률 -2.87% 거래량 100,794 전일가 209,000 2025.10.13 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감 전 종목 시세 보기 close (-2.87% ) 등은 하락 마감했다.

임정은·태윤선 KB증권 연구원은 "미중 갈등 우려가 예상보다 빠르게 완화될 가능성이 존재하지만, 단기 랠리에 따른 과열 해소 및 물량 소화 가능성도 염두에 둘 필요가 있다"고 짚었다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



