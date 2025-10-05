[부고]나유석(대신증권 IPO담당 전무)씨 빙모상

▲천귀순 씨 별세, 노혁래(SK이노베이션 부장) 윤희 모친상, 나유석(대신증권 전무, IPO담당) 빙모상, 김수진 시모상 = 10월 4일 오후 5시, 서울성모장례식장, 발인 7일 오전 8시 40분, 서울추모공원
2025년 10월 05일(일)
