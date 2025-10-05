본문 바로가기
[부고]나유석(대신증권 IPO담당 전무)씨 빙모상

입력2025.10.05 13:00

▲천귀순 씨 별세, 노혁래(SK이노베이션 부장) 윤희 모친상, 나유석(대신증권 전무, IPO담당) 빙모상, 김수진 시모상 = 10월 4일 오후 5시, 서울성모장례식장, 발인 7일 오전 8시 40분, 서울추모공원




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

