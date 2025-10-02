[부고]김한영(이데일리 정치부 기자)씨 외조모상

▲임숙제씨 별세, 이대훈·영훈·효은씨 모친상, 김성진씨 장모상, 구민정씨 시모상, 이루하씨 조모상, 김한나·한영(이데일리 정치부 기자)씨 외조모상. = 2일, 서울아산병원 장례식장 10호실, 발인 5일 오전 6시30분, 장지 서울추모공원 분당홈.
2025년 10월 02일(목)
