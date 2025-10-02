본문 바로가기
경북교육청, 유치원 교사 시험 경쟁률 7.38대1…첫 도입 초등 지역구분 4.2대1

영남취재본부 구대선기자

입력2025.10.02 10:29

경북교육청(교육감 임종식)은 '2026학년도 공립유치원, 초등학교특수학교(유·초) 교사 임용 후보자 선정 경쟁시험' 원서 접수 결과, 선발 예정 인원 369명에 총 1115명이 지원해 평균 경쟁률 3.02대 1을 기록했다고 2일 밝혔다.


이번 경쟁률은 지난해(2.56대 1)보다 다소 높아진 수치다. 분야별로 살펴보면, △유치원 교사는 48명 선발에 354명이 지원해 7.38대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였고 △초등학교 교사는 294명 선발에 641명이 지원해 2.18대 1 △특수학교(유치원) 교사는 6명 선발에 32명이 지원해 5.33대 1 △특수학교(초등) 교사는 21명 선발에 88명이 지원해 4.19대 1의 경쟁률을 나타냈다.

특히, 이번에 처음 도입된 초등분야 지역구분 모집(청송군·영양군·영덕군·울진군)에서는 10명 선발에 42명이 지원해 4.2대 1의 경쟁률을 보여 초등 일반 분야(2.18대 1)보다 높은 관심을 보였다.

남성 지원자 비율은 전체의 37.3%로 지난해보다 1.9% 증가했다. 선발 분야별 남성 비율은 △초등학교 60.2% △특수학교(초등) 26.1% △특수학교(유치원) 18.8% 순이었으며, 유치원은 0.3%로 가장 낮았다.


한편, 경북교육청은 유·초·특수교사 임용 1차 시험을 오는 11월 8일에 실시할 계획이며, 시험 장소는 10월 31일경북교육청 누리집을 통해 안내할 예정이다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
