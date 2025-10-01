본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 서구, 공동주택 입주자대표회의 운영·윤리교육

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.01 17:03

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

법정 의무교육…"구성원 역량 강화"

광주시 서구가 1일 서구문화센터 2층 공연장에서 '공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리교육'을 실시했다.

김이강 광주 서구청장이 1일 서구문화센터 2층 공연장에서 열린 '입주자대표회의 운영 및 윤리교육'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

김이강 광주 서구청장이 1일 서구문화센터 2층 공연장에서 열린 '입주자대표회의 운영 및 윤리교육'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

AD
원본보기 아이콘

서구에 따르면 이번 교육은 공동주택관리법에 따라 입주자대표회의 구성원이 매년 4시간 이수해야 하는 법정 의무교육으로 구성원의 역량을 강화하고 입주자대표회의의 공정한 운영을 도모하기 위해 마련됐다.


교육은 김영범·임상호 중앙공동주택관리지원센터 법정교육 강사가 ▲공동주택관리 관계 법령 및 관리규약에 따른 직무·소양 등 윤리·운영에 관한 사항 ▲사업자 선정지침 ▲장기수선계획 수립·조정 및 공동주택 회계에 관한 사항 등을 중점적으로 다뤘다.

김이강 서구청장은 "공동주택은 단순한 주거 공간을 넘어 주민의 행복한 삶과 안전, 이웃 간의 소통과 화합을 실현하는 생활공동체다"며 "입주자대표회의가 투명하게 운영될 수 있도록 제도적·행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.


한편, 서구는 지난 2018년부터 중앙공동주택관리지원센터와 위·수탁계약을 체결해 온라인 교육과 집합교육을 병행해 실시하고 있다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

'한강벨트' 초고가주택 탈세 겨눈다…'부모찬스' 편법증여 등 104명 세무조사

'불법 정치자금' 권성동, 구속 계속될까…구속적부심사 시작

새로운 이슈 보기