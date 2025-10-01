김성환 기후에너지환경부 장관(왼쪽)과 전재수 해양수산부 장관(왼쪽 두번째)이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 국가기관 전력망 확충 위원회에 참석하며 위원들과 인사하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 인사하는 김성환 기후에너지환경부 장관
2025년 10월 01일(수)
김성환 기후에너지환경부 장관(왼쪽)과 전재수 해양수산부 장관(왼쪽 두번째)이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 국가기관 전력망 확충 위원회에 참석하며 위원들과 인사하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
어쩐지 깔끔했다?…"직원 7명이 24시간 尹 수발" 폭로글에 '발칵'
"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다
"한국 진짜 큰일 났다" 납치·장기매매 괴담까지…中 무비자 입국에 난리
"군대만 안 간다면 한국인 포기 가능합니다"… 5년간 2만명 육박
"중국인들 우르르 몰려와 싹쓸이" 매출 100배 폭등…유커특수에 오랜만에 함박웃음
직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?
최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사
"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장
'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서
'한강벨트' 초고가주택 탈세 겨눈다…'부모찬스' 편법증여 등 104명 세무조사