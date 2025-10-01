[포토] 인사하는 김성환 기후에너지환경부 장관

김성환 기후에너지환경부 장관(왼쪽)과 전재수 해양수산부 장관(왼쪽 두번째)이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 국가기관 전력망 확충 위원회에 참석하며 위원들과 인사하고 있다.







