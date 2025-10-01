현대차 '아이오닉 6 N' 출시…단일 트림 7990만원

현대자동차가 1일 고성능 세단 EV 아이오닉 6 N의 가격을 공개하고 판매를 시작했다.

아이오닉 6 N은 짜릿한 주행 감성을 전달하는 동시에 일상 주행의 편의성도 확보했다. 합산 최고 출력 448㎾(609마력)와 최대 토크 740Nm(75.5kgf·m)를 발휘하는 전·후륜 모터가 탑재됐다. 일정 시간 최대 가속성능을 발휘하는 'N 그린 부스트'를 쓰면 합산 최고 출력 478㎾(650마력)·최대 토크 770Nm(78.5kgf·m)로 더욱 강력한 성능을 뿜어낸다.

84.0kWh의 고출력 배터리 탑재는 물론 주행 목적별 배터리 온도·출력을 최적 제어해 동력성능을 효율적으로 활용할 수 있게 돕는 'N 배터리' 기능을 적용했다. 또한 차세대 서스펜션 지오메트리와 스트로크 감응형 전자제어 서스펜션(ECS) 댐퍼를 아이오닉 6 N에 적용해 예측 가능하고 안정적인 고속 주행 감성을 제공한다.

아울러 유체의 움직임을 통해 진동을 저감하는 전륜 '하이드로 G부싱'과 노면 요철 진동 저감 및 횡방향 움직임을 강건화한 후륜 '듀얼 레이어 부싱'으로 일상 주행에서의 편안한 승차감을 구현하는 동시에 고성능 차에 어울리는 주행성능을 만족시켰다.

이밖에도 ▲N e-쉬프트 및 N 앰비언트 쉬프트 라이트 ▲N 액티브 사운드 플러스 ▲N 드리프트 옵티마이저 ▲N 그린 부스트 ▲N 토크 디스트리뷰션 ▲N 페달 ▲N 회생제동 ▲N 트랙 매니저 ▲TPMS 커스텀 모드 ▲N 레이스 캠 ▲액션캠 마운팅 등 한 단계 진화한 고성능 전동화 사양을 아이오닉 6 N에 대거 적용했다. 모터스포츠와 '롤링랩'(움직이는 연구소)에서 얻은 차량 데이터에 현대차 첨단 전동화 기술을 더해 주행성능을 극한으로 끌어올린 것이다.

단일 트림으로 운영되는 아이오닉 6 N의 가격은 개별소비세 3.5% 및 친환경차 세제 혜택 후 보조금 반영 전 기준 7990만원이다.





