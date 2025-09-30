인천시, 초정밀 시내버스 실시간 위치 서비스 시작

인천시는 카카오맵을 통해 실시간으로 시내버스 위치를 확인하는 서비스를 제공한다고 30일 밝혔다.

이 서비스는 버스 도착 예정 시간 안내와 함께 버스의 실제 위치를 지도상에서 볼 수 있는 기능을 갖췄다. 신호 대기나 도로 정체 등 교통 상황에 따른 버스 이동 현황을 직접 확인할 수 있어 승객들의 편의성을 높였다.

서비스 적용 범위는 인천 전역으로 시내버스 341개 노선의 2600여대 차량이 모두 포함된다.

카카오맵 첫 화면의 검색창 아래 메뉴에서 '초정밀 버스' 기능을 활성화하면 간편하게 서비스를 이용할 수 있다.

인천시 관계자는 "이 서비스를 통해 좀 더 정확한 대중교통 정보를 알 수 있다"며 "앞으로도 첨단 기술을 적극적으로 활용해 시민이 체감할 수 있는 교통 혁신을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.





