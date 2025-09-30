아일릿 '럭키 걸 신드롬', 일본 레코드협회 골드 인증

아일릿. 빌리프랩 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 아일릿(ILLIT)의 미니 1집 '슈퍼 리얼 미'(SUPER REAL ME) 수록곡 '럭키 걸 신드롬'(Lucky Girl Syndrome)이 일본레코드협회로부터 스트리밍 부문 골드 인증을 받았다고 소속사 빌리프랩이 30일 밝혔다.

일본레코드협회는 스트리밍 누적 재생 수에 따라 골드(5000만회 이상), 플래티넘(1억회 이상), 다이아몬드(5억회 이상) 등으로 인증을 부여한다.

'럭키 걸 신드롬'은 지난해 3월 발매된 곡으로, 경쾌한 휘슬 테마 라인을 중심으로 소소한 것들을 행운으로 여기는 긍정적인 메시지를 담은 댄스 팝 장르다. 아일릿은 데뷔 당시 이 곡으로 후속 활동을 펼치며 타이틀곡 '매그네틱'과 함께 인기를 끌었다.

아일릿의 일본레코드협회 인증은 이번이 세 번째다. 데뷔곡 '매그네틱'은 발매 10개월 만에 2억회 재생을 기록해 '더블 플래티넘' 인증을 받으며 역대 여성 그룹 가운데 최단기간 기록을 세웠다. 또 일본 오리지널 곡 '아몬드 초콜릿'은 공개 약 5개월 만에 '골드' 인증을 획득해 올해 발매된 해외 아티스트 곡 중 가장 빠른 기록을 썼다.

한편 아일릿의 '리틀 몬스터' 뮤직비디오가 독일 '2025 시슬로페 어워드'(CICLOPE Awards) 뮤직비디오 부문 최종 후보에 올랐다. 광고 및 영상 제작 분야에서 권위 있는 국제 행사로, 수상작은 다음 달 9일(현지시간) 발표된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



