카카오엔터·CJ ENM, 글로벌 K밴드 만든다

카카오엔터테인먼트가 CJ ENM과 손잡고 글로벌 K밴드 제작에 나선다고 30일 밝혔다. 양사는 Mnet 새 프로그램 '스틸하트클럽'을 통해 차세대 밴드 메이킹 프로젝트를 추진한다.

카카오는 프로그램 내 음원 유통과 최종 탄생할 밴드의 앨범 기획·제작 및 매니지먼트를 담당하고, CJ ENM은 프로그램 기획과 제작을 맡아 참가자들의 서바이벌 과정을 담는다. 카카오의 음악·아티스트 IP 사업 역량과 CJ ENM의 콘텐츠 제작 노하우를 결합해 글로벌 시장에서 통할 새로운 아이코닉 밴드를 선보인다는 구상이다.

'스틸하트클럽'은 오는 10월 21일 오후 10시 첫 방송된다. 기타·드럼·베이스·보컬·키보드 등 밴드 포지션별 참가자들이 모여 '최후의 헤드라이너 밴드'를 목표로 경합하는 서바이벌 프로그램이다. 배우 문가영이 MC를 맡고, 정용화·이장원·선우정아·하성운이 디렉터로 참여한다.

카카오는 참가자들의 음원을 국내외 플랫폼을 통해 선보이고, 최종 결성된 밴드의 앨범 발매와 공연 활동을 전방위적으로 지원할 계획이다. CJ ENM은 '슈퍼스타K', '쇼미더머니', '보이즈 플래닛', '아이랜드' 등으로 이어온 오디션 포맷을 밴드 장르까지 확장해 글로벌 팬 참여형 모델을 제시하겠다는 포부다.

카카오 관계자는 "'스틸하트클럽'은 양사의 역량이 결합된 프로젝트로 글로벌 K밴드 신에 새로운 활력을 불어넣을 것"이라며 "전 세계 음악 팬들이 함께할 새로운 루키 밴드 탄생에 많은 관심 바란다"고 밝혔다.





