산리오·디즈니와 함께…롯데월드타워·몰, 추석 연휴 즐길거리 가득

롯데월드타워·몰은 추석 연휴를 맞아 가족 단위 방문객들이 이색 문화 체험을 즐길 수 있는 프로그램을 운영한다고 30일 밝혔다.

우선 롯데월드 아쿠아리움에서는 산리오캐릭터즈와 협업 이벤트를 오는 11월30일까지 진행한다. 산리오캐릭터즈 협업 이벤트 중 기념 사진을 남길 수 있는 '한교동 라이브캐릭터 그리팅'이 인기다. 한교동 라이브캐릭터 그리팅은 다음 달 26일까지 매주 주말과 공휴일(10월3일 제외) 오전 11시 30분, 오후 2시, 오후 4시 아쿠아리움 메인 수조에서 진행한다.

아쿠아리움 한교동 라이브캐릭터 그리팅. 롯데월드 제공

다음 달 5일부터 9일까지는 바다사자와 수달에게 추석 특식을 제공하며, 한복을 입은 아쿠아리스트가 생태설명회와 현장 이벤트를 진행한다. 다음 달 3일부터 12일까지 매일 오전 11시 30분에는 올해 아쿠아리움에서 태어난 펭귄을 공개한다. 같은 기간 지하 2층 메인 수조에서는 상어와 가오리가 먹이를 두고 펼치는 '아쿠아 UFC'가 매일 오후 12시 30분과 3시 30분 진행될 예정이다.

롯데월드타워 전망대 서울스카이에서는 오는 11월30일까지 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 한국의 멋과 문화를 체험할 수 있는 공간 '서울스카이에서 만나는 디즈니 K-헤리티지'를 선보인다. 한복을 입은 디즈니 캐릭터들과 한국 전통 요소로 꾸며진 여러 공간들을 구경할 수 있다. 121층에서는 한국 전통 의상과 장신구를 착용한 '미키와 친구들'이 기와집에서 한옥 스테이를 즐긴다는 설정의 체험형 공간 '미키와 친구들의 기와집'을 운영하며 입장객들이 직접 두루마기와 갓을 착용할 수 있는 한복체험도 운영한다.

서울스카이에서는 서울 가장 높은 곳에서 열리는 작은 음악회 '오픈 스테이지 in 서울스카이'가 다음 달 6일부터 8일까지 매일 오후 6시에 열린다.

롯데뮤지엄에서는 '옥승철: 프로토타입' 전시티켓을 다음 달 5일과 7일 50% 할인해 준다. 인기 작가 옥승철의 첫 대규모 개인전으로 신작을 포함해 회화와 입체 작업물 80여점을 만나볼 수 있다.

한편 롯데월드몰, 아쿠아리움, 서울스카이, 롯데마트 월드타워점은 연휴 기간 정상 영업한다. 다만 롯데월드몰 내 매장별 영업 시간은 다를 수 있다. 자세한 영업 일정은 롯데월드타워·몰 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





김흥순 기자



