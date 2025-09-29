광주시교육청, 한글날 기념행사·체험 운영

전남대서 579돌 기념식·공모전 시상

도서관 전시·체험·강연 등 프로그램

광주시교육청이 한글의 가치를 확산하기 위해 10월 한 달간 기념행사와 체험활동을 운영한다.

시교육청은 오는 10월 2일 전남대 용봉홀에서 전남대학교와 공동으로 '579돌 한글날 기념식'을 연다고 29일 밝혔다. 이 자리에는 이정선 교육감, 이근배 전남대 총장이 참석하며 훈민정음 해례본 낭독, 한글 발전 유공자 포상, 축하공연이 진행된다.

9월 실시한 '한글사랑 글그림소리 공모전' 시상도 마련된다. 공모전은 광주지역 초·중·고·대학생을 대상으로 AI 활용 한글날 테마송, 한글 자음·모음 디자인, 순우리말 엽서 쓰기, 사진 공모전 '세종대왕이 간식 쏜다!' 등으로 진행됐다.

시교육청 민주마루에서는 체험과 전시 부스를 운영한다. 시교육청 소속 5개 도서관도 10월 말까지 학생·시민이 한글의 가치를 체감할 수 있도록 40여 개 프로그램을 마련했다.

교육청 중앙도서관은 10월 11일 5~8세 유아 대상 그림책 독서 활동 '책 읽어주는 도서관'을 진행한다. 18일에는 교육청 학생독립운동기념회관에서 지역 주민을 위한 작가 초청 강연을 연다.

각 도서관 특색을 살린 프로그램도 준비됐다. 학생독립운동기념회관은 한글 테마 영화전을, 중앙도서관은 사투리·방언 관련 도서 전시를 운영한다. 총 7개의 전시회와 18개의 체험 프로그램이 이어진다.





