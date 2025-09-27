美 '수입車 25% 관세' 5개월…車값 3%만 올랐다

완성차 대부분 가격 반영 안한듯



미국이 수입 자동차에 25에 달하는 고율의 관세를 부과한 지 5개월이 지난 후 현지 시장에서 거래된 차값은 고작 3% 오르는 데 그쳤다. 글로벌 완성차 업체 대부분이 판매 가격에 관세 인상분을 적극적으로 반영하지 않아 발생한 현상이다. 미국 판매 호조세를 이어가는 현대자동차·기아로써는 가격을 올릴 수 없는 불가피한 상황이 지속되는 셈이다.

최근 미국이 일본에 이어 유럽(EU)산 수입차에 대한 관세를 종전 25%에서 15%로 낮추면서, 가격 경쟁을 위해서는 되려 가격을 내려야 할 처지에 놓이게 됐다. 어느 면으로나 수익성 악화가 우려되고 있다.

미국 시장조사업체 콕스오토모티브가 매달 발표하는 미국 내 완성차 15개 사의 평균거래가격(ATP)을 비교한 결과, 지난 3월에는 15개사 ATP가 4만7512달러(6620만원)를 기록했다. 이어 8월에는 4만9077달러(6838만원)로 5개월 만에 약 3.2% 올랐다. 한화로는 218만원 가량이다.

미국에서 지난 4월 3일 발효된 관세율은 25%에 달하는 만큼, 관세에 비하면 상대적으로 가격이 덜 오른 셈이다. ATP는 완성차 업체가 제공하는 인센티브나 할인 등을 적용해 시장에서 소비자와 거래된 평균 가격을 뜻한다. 이는 대부분 완성차가 관세를 가격에 반영하지 않았다는 것으로 풀이된다.

현대차(기아·제네시스 포함) ATP는 3월 3만8129달러에서 8월 3만9037달러로 2.3% 올랐다. 평균치보다 낮다. 다만 주요 경쟁사인 일본 도요타는 불과 0.1% 인상하는 데 그쳤다. 이런 차이가 나타난 이유는 양사의 현지생산 비중이 차이가 나기 때문으로 업계는 분석한다.

한국신용평가에 따르면 도요타의 미국 판매 대미 현지 생산 비중은 54%에 달하지만, 현대차·기아는 42%로 낮은 수준이다. 특히, 미국 현지 생산 비중이 24%에 불과한 폭스바겐은 글로벌 완성차 업체 가운데 ATP를 가장 높은 8.5%나 인상했다. 이어 스텔란티스(5.3%)와 포드(4.3%), GM(4.3%)도 가격이 올랐다.

한신평은 "미국 내 생산 비중이 낮은 한국 기업의 관세 영향이 클 것이라는 예상과 다르게 미국 생산 비중이 높은 포드 등 현지 업체 실적 저하 폭이 더 컸다"며 "이익창출력이 우수한 현대차·기아는 관세 부담 감내 가능한 수준"이라고 분석했다. 현대차의 2분기 영업이익률은 8.2%로, 전년 동기(10.9%) 대비 2.7%포인트 줄어든 반면, GM과 포드는 각 2.9%포인트씩 하락한 것으로 집계됐다.

업계 관계자는 "다른 완성차들이 관세를 가격에 적극적으로 반영하지 않고 있는 상황은 현대차에게 관세를 감내하고 가격을 유지토록 작용하는 불가항력적인 요인"이라며 "한미 정부가 합의한 15% 관세가 발효되는 시점이 관건"이라고 말했다.

한편 현대차는 관세로 인한 가격 인상은 없다는 입장을 유지하고 있다. 호세 무뇨스 현대차 사장은 최근 'CEO 인베스터데이'에서 "미국의 관세 부과가 곧바로 미국 내 차량 가격 인상으로 직결되는 것은 아니"라며 "관세가 부과된 지금이야말로 시장에서 스마트하게 행동해야 할 때"라고 말했다.

그러면서 올해 연결 매출액 성장률 목표를 기존 3~4%에서 5~6%로 2%포인트 상향하는 대신 영업이익률은 관세 부담을 반영해 기존 7.0~8.0%에서 6.0~7.0%로 1.0%포인트 낮췄다.





