본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

창원시 자치행정국, 아동보호시설 아동에 한가위 선물

영남취재본부 이세령기자

입력2025.09.25 19:00

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원특례시 자치행정국 직원들이 민족 최대 명절 한가위를 앞두고 지역 아동보호시설을 찾았다.


자치행정국 직원 13명은 25일 마산합포구의 아동보호시설 마산애육원을 방문해 아이들을 위한 간식과 생필품 꾸러미를 선물했다.

이 선물은 자치행정국에서 복지시설 아이들을 위해 자율적으로 모은 성금 60만원으로 마련됐다.


경남 창원시 자치행정국 직원들이 마산애육원에 추석 선물 꾸러미를 전달했다. 창원특례시 제공

경남 창원시 자치행정국 직원들이 마산애육원에 추석 선물 꾸러미를 전달했다. 창원특례시 제공

AD
원본보기 아이콘

직원들은 아이들을 만나 아이들이 꿈꾸는 꿈과 미래에 관한 이야기를 나누고 시설 종사자들에게 감사와 격려를 전했다.


마산애육원은 아동 보호와 자립 지원을 위해 1952년 설립됐으며 현재 27명의 아동이 생활하고 있다.

정숙이 국장은 "아이들의 웃음은 우리 모두에게 가장 큰 선물"이라며 "오늘의 작은 나눔이 아이들 마음에 희망의 불씨로 남아 더 큰 꿈을 키우는 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.


이어 "앞으로도 창원시는 지역사회와 함께 아이들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 따뜻한 울타리가 돼 줄 것"이라고 했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '불만 폭발' "이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

이것 치료하려고…머리에 구멍 내고, 뇌 뉴런 끊기도

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

집에 있던 돌반지·금목걸이 싹쓸이…"골드바로 바꿔 보관"

새로운 이슈 보기