롯데온 "명절 선물세트 상위 품목, 2만~3만원대 가성비 인기"

홍삼·스팸·한우 등 먹거리 상품 상위권

10만원대 한우도 10위 내 포함

롯데쇼핑의 e커머스 플랫폼 롯데온은 지난 1일부터 21일까지 명절 선물세트 판매량 상위 품목을 집계한 결과 홍삼과 스팸, 한우 등 전통 먹거리 상품이 인기를 얻은 것으로 나타났다고 25일 밝혔다.

롯데온 온마음 추석. 롯데온 제공 AD 원본보기 아이콘

롯데온에 따르면 인기 품목 10개 중 절반이 2만~3만원대로 가성비(가격 대비 성능) 상품이 좋은 반응을 얻었다. CJ제일제당 스팸 클래식 8호 세트, 오설록 티 베리에이션·티 에디션 허브 헤리티지 아일랜드, 사조 안심특선 22호 선물세트, 광천김 프리미엄 캔김 선물세트 6호, 과일꾼 나주배 선물세트 고급 4호 등이 가성비 있는 추석 선물 세트로 꼽혔다. 추석 차례상에 사용되는 전통선물인 사과·배 혼합 과일선물세트도 선호도가 높은 것으로 조사됐다.

양극화된 소비 현상을 반영해 10만원대 프리미엄 제품도 상위 10위 안에 포함됐다. 농협안심한우 1등급 한우 프리미엄 구이 선물세트 1.2㎏, 명품한우금오 1+등급 한우갈비 세트 1㎏, 도톰로스 LA갈비선물세트 4㎏ 등이 대표적이다.

롯데온은 이 같은 트렌드를 반영해 오는 28일까지 상품 카테고리별, 금액대별로 상품기획자(MD)가 선정한 추석 선물을 만날 수 있는 '온마음 추석'을 진행한다. 롯데온 식품팀이 엄선한 제품을 특가로 만나볼 수 있는 '오늘의 원픽' 행사도 마련했다.

기획전 참여 제품을 대상으로 최대 30만원 할인을 받을 수 있는 쿠폰도 제공한다. 백화점 제품을 대상으로 최대 5만원을 중복 할인하는 쿠폰과 온앤더클럽 회원에게 최대 3만원을 추가로 할인하는 중복 쿠폰도 매일 1회 다운로드할 수 있다.

임태민 롯데온 식품팀장은 "이번 추석 명절에서도 가족의 건강을 챙길 수 있는 홍삼부터 함께 나눠먹기 좋은 한우까지 다양한 먹거리가 선물로 인기를 끌고 있다"며 "롯데온에서 할인 쿠폰부터 엘포인트 적립까지 다채로운 혜택을 마련했으니 많은 관심 바란다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>