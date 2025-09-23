한가위 앞두고 국무회의도 '풍성'…해수부·농식품부 장관 '판촉 경쟁'

"이게 수협에서 만든 카탈로그입니다. 전부 다 50% 할인을 하고 있습니다" (전재수 해양수산부 장관)

"농협 카탈로그는 큐알(QR)코드를 찍기만 하면 상품을 볼 수 있습니다"(송미령 농림축산식품부 장관)

최장 10일에 이르는 추석 연휴를 열흘 앞둔 23일 정부서울청사에서 주무부처 장관들 사이 '판촉 경쟁'이 펼쳐졌다. 정부는 이날 국무회의 사전 행사로 '추석 명절맞이 우리 농수산 식품 소비촉진 행사'를 마련했다. 이날 행사에는 김민석 국무총리를 비롯해 국무위원 약 30여명이 참석했다. 주무부처인 농식품부와 해수부 장관이 과일, 축산물, 전통주, 쌀, 한과 등 진열된 상품을 직접 소개했고, 국무위원들에게 시식 기회가 주어졌다.

송 농식품부 장관은 투명 컵에 담긴 과일을 소개하며 "저탄소 샤인머스캣, 제주 황금향으로 컵 과일을 만들었다"며 "내년에 초등학교 아이들에게 1주일에 한 번씩 과일을 제공한다"고 소개했다. '저탄소'라는 말에 김성환 환경부 장관도 관심을 보이며 시식하기도 했다.

이에 질세라 전 해수부 장관은 "전복을 말려서 얇게 슬라이스해 절편을 만들었다"며 수산가공품을 적극적으로 홍보했다. 이어 "맛 좋고 영양도 풍부한 우리 수산식품이 널리 사랑받을 수 있도록 국무위원님들의 많은 협조를 부탁드린다"고 말했다.

김 총리는 "추석 명절을 맞아 국민 여러분께서 우리 농수산식품에 더 많은 관심을 가지고 따뜻한 소비로 함께해 주시기를 부탁드린다"며 "각 부처와 공공기관에서도 우리 농수산식품 소비 촉진에 앞장서 달라"고 당부했다.

김민석 국무총리와 국무위원들이 23일 서울 종로구 정부서울청사 국무위원 대기실에서 열린 추석명절 맞이 민생 선물세트와 농수산물 가공식품 소비촉진 홍보행사를 하고 있다. 2025.9.23 조용준 기자 원본보기 아이콘

곧이어 진행된 국무회의에서 김 총리는 "엄선한 우리 농수산 식품으로 구성된 '민생선물세트'를 준비했다"며 "하나로마트 등 오프라인 매장과 온라인몰을 통해 최대 50% 할인된 가격으로 판매된다"고 소개했다. 그러면서 "민생회복의 바로미터는 내수회복"이라며 "최대 10일간 이어지는 추석 연휴, 10월 말 예정된 대규모 할인 행사, 에이펙(아시아태평양경제협력체·APEC) 정상회의를 통해 내수회복의 모멘텀을 확실히 살려갈 수 있도록 (구윤철) 경제부총리를 중심으로 최선을 다해주기 바란다"고 덧붙였다.





