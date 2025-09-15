HDC현산, 대전 변동A구역 재개발 수주…누적 수주 3.7조 돌파

최고 35층·2566가구 건립 예정

올해 연간 수주액 3조7874억원

HDC현대산업개발이 공사비 9602억원에 달하는 대전 변동 A구역 재개발 정비사업 시공자로 선정됐다고 15일 밝혔다. 이번 사업을 포함해 연간 수주액은 3조7800억원을 넘어섰다.

HDC현대산업개발은 지난 13일 열린 대전 변동A구역 시공사 선정 총회에서 조합원 615명이 참석한 가운데 566표(92%)를 득표해 시공권을 획득했다.

대전 변동 A구역 재개발은 대전광역시 서구 변동 13-1번지 일원에 지하 3층~지상 최고 35층, 25개 동, 아파트 2566가구와 부대시설을 조성하는 사업이다. 사업지는 둔산동 등 지역 중심 생활권역과 인접하며 대전외국어고등학교 등 교육시설과 월평공원, 유등천 등 쾌적한 주거 환경을 갖춰 주거 선호도가 높다. 대전시가 계획 중인 도시철도 4·5호선(예정) 더블역세권 입지로 인근 도마변동재정비촉진지구를 견인할 대표단지로의 기대감이 크다.

HDC현대산업개발 관계자는 "대전 아이파크 시티 1·2단지, 둔산 자이 아이파크와 같이 상징성 있는 사업들을 대전에서 이어온 만큼 높은 지역 이해도를 바탕으로 영향력을 키워나갈 계획"이라며 "기획·설계·시공·운영을 아우르는 디벨로퍼 전략을 통해 지역과 연계된 랜드마크 건설과 조합원들이 원하는 맞춤형 솔루션을 제시하고, 안정적 재무구조를 바탕으로 안심할 수 있는 사업 파트너가 되겠다"고 말했다.

HDC현대산업개발은 이번 대전 변동 A구역 재개발 정비사업을 포함해 올해 누적 수주액이 3조7874억원을 돌파했다. HDC현대산업개발은 올해 △강원도 원주 단계주공 재건축(4369억원) △부산 광안4구역 재개발(4196억원) △연산10구역 재개발(4453억원) △용산정비창 전면 1구역 재개발(9244억원) △미아9-2구역 재건축(2988억원) △신당10구역 재개발(3022억원)을 수주했다.

HDC현대산업개발 관계자는 "지난해 도시정비사업 부문 수주액인 1조 3331억 원을 넘어 압도적인 도시정비 부문 수주 신기록 달성을 위해 적극적으로 전략 사업지들을 선별 검토할 것"이라며 "앞으로도 서울 수도권뿐만 아니라 주요 도시에서 수주를 통해 아이파크의 경쟁력을 키워나가겠다"고 밝혔다.





