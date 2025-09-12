본문 바로가기
청도군, '로컬청년 커리어스쿨' 개최…실전 취업 역량 강화

영남취재본부 최대억기자

입력2025.09.12 13:04

지자체·대학·기업이 함께하는 K-U시티 인력양성프로그램 전개

청도군(군수 김하수)은 지난 11일부터 1박 2일간 청도신화랑풍류마을에서 관내 청년 및 대구한의대 학생 20여명이 참석한 가운데 지역 내 성공적인 취업을 위한 '청도 로컬청년 커리어스쿨'을 개최했다고 밝혔다.


이번 행사는 K-U시티 프로젝트 중 인력양성프로그램의 일환으로 청도지역의 산업에 대한 이해도를 높이고 실전 취업 역량을 집중적으로 강화하는 등 지역 내에서 취업 및 경제 활동을 모색하기 위해 추진했다.

주요 프로그램으로는 기업 인사담당자와의 간담회, 직무와 기업 분석, AI 활용 자기소개서 작성법, 1:1 자기소개서 첨삭 클리닉, 면접스피치, 모의면접 및 1:1 심층 코칭, 취업 포트폴리오 완성 및 발표 등으로 진행됐다.

청도군, '로컬청년 커리어스쿨' 개최…실전 취업 역량 강화
특히 인사담당자와의 간담회에서는 청도혁신센터 손정아 실장이 참석해 센터 소개와 주요사업 현황, 로컬크리에이터로서의 다양한 기회와 활동들을 공유했다.


이어 관내 유망 벤처기업인 ㈜시그널케어의 범석현 본부장이 회사 소개와 채용계획, 인재상을 발표한 후 참석자들과 질의응답 시간을 가지는 등 지자체·대학·기업이 함께하는 K-U시티 인력양성프로그램으로 전개됐다.


김하수 청도군수는 "이번 프로그램을 통해 청년들이 지역 내 취업과 경제 활동을 계획하는 계기가 되길 바라며 군에서도 지속적으로 정주여건 개선 및 공공임대주택 등의 공급으로 청년들이 살기 좋은 도시를 만들겠다"고 말했다.

나아가 청도군은 교육부의 지역혁신과 청년인재 양성을 목표로 하는 '글로컬대학30' 사업에 선정된 대구한의대학교와 업무협약을 체결하고 국·도비 등을 포함한 460억 원 이상을 투자해 지역 청년을 위한 맞춤형 지원 프로그램, 정주여건 개선, 취·창업 지원, 지역 전문인재 양성 등을 통해 지속가능한 발전과 미래 인재 양성에 기여할 계획이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

