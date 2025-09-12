본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

안산시, 어린이집 환경개선 지원 사업장 19일까지 모집

정두환기자

입력2025.09.12 09:24

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

민간·가정 어린이집 대상…최대 140만원 지원
노후시설 개선, 안전·급식위생용품 등 50%까지

경기도 안산시는 오는 19일까지 어린이집을 대상으로 환경개선비 지원 사업장을 모집한다고 12일 밝혔다.

안산시의 한 어린이집 내부. 시는 관내 민간 및 가정 어린이집의 환경개선을 지원한다. 안산시 제공

안산시의 한 어린이집 내부. 시는 관내 민간 및 가정 어린이집의 환경개선을 지원한다. 안산시 제공

AD
원본보기 아이콘

사업 지원 대상은 관내 민간·가정 어린이집이다. 정부 지원 어린이집이나 지난해 시비 지원을 받은 민간·가정·공공형 어린이집은 대상에서 제외된다.


주요 지원 사업은 ▲석면함유시설 개선 ▲비상재해대비시설 설치 ▲노후시설 개선 ▲안전용품 및 급식 위생용품 구입 등이다. 한 곳당 사업비의 50%까지 최대 140만원을 지원한다. 단순 인테리어 개선은 지원하지 않는다.

시는 심사를 거쳐 15곳 이상의 어린이집을 선정해 보조금을 교부할 예정이다. 신청을 원하는 어린이집은 보육통합정보시스템 업무연락을 통해 서류를 제출하면 된다. 시는 보조금 교부 후 철저한 정산 보고와 현장점검을 진행해 부적절한 사용을 방지할 예정이다.


자세한 사항은 보육통합정보시스템 또는 안산시청 누리집 '고시공고'에서 확인할 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 산다" 사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

"폰만 한 1㎏ 금괴로 집 1채 살 수도"…사상 최고치 금값에 日언론 전망

종 보전 3년 만에 결실, 서울대공원 '새끼 호랑이' 탄생 100일 맞아

"유튜버, 정치인 줄세우기" 소신 발언 곽상언... "응원 많이 받는다"

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

美상무 "韓, 무역협정 수용하거나 관세내라…적합 비자 받았어야"

새로운 이슈 보기