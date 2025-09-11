본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

안동시의회, 민생 회복·재해 복구 ‘추경 집중 논의’

영남취재본부 권병건기자

입력2025.09.11 08:34

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제4차 전체 간담회 열고
현안사업·축제·조례 등 폭넓은 검토

경북 안동시의회는 지난 9일 의회 회의실에서 제4차 의원 전체 간담회를 열고, 2025년도 제 3회 추가경정예산 편성과 시정 주요 현안 6건을 논의했다.

경북 안동시의회 2025년제4차 의원전체간담회 열고 있다..

경북 안동시의회 2025년제4차 의원전체간담회 열고 있다..

AD
원본보기 아이콘

이번 추경은 산불·수해 복구와 민생회복 소비쿠폰 지급 등 긴급성이 높은 사업에 초점을 맞췄다. 시의회는 연내 집행이 가능한 사업을 중심으로 편성해 지역경제에 활력을 불어넣고 현안 사업 추진에 차질이 없도록 집행부에 당부했다.


시정 현안 논의간담회에서는 ▲2025 안동국제탈춤페스티벌 개최 ▲안동시립공연단 설립·운영 조례 제정 ▲제64회 안동시민 체육대 축전 ▲2025 안동 농축특산물 직거래장터 「왔니 껴안은 동장 터」 운영 ▲산불피해 지역 신축매입임대주택 건립 ▲R2R 인쇄 유연 컴퓨터 국제 공동연구센터 설립 등 다양한 현안이 테이블에 올랐다.

김경도 의장은 "이번 추경은 재해 복구와 민생 회복이라는 시민 생활의 안정을 목표로 한다"며 "예산이 계획대로 꼼꼼히 집행돼 시민들께 실질적인 도움이 되도록 끝까지 챙기겠다"고 밝혔다.


제260회 임시회 준비 안동시의회는 오는 12일부터 8일간 제260회 임시회를 열고, 추경 예산안과 함께 각종 조례안 및 주요 안건을 심도 있게 심의할 예정이다.


이번 간담회는 단순한 예산 검토를 넘어 안동시의 미래 성장 동력과 직결된 사안까지 폭넓게 다뤘다는 점에서 의미가 크다. 예산의 '속도감 있는 집행'과 현안 사업 추진력이 향후 안동시정의 성패를 가를 핵심 포인트로 보인다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

李 대통령 '서민 대출 15.9% 잔인' 발언…이준석·한동훈 "포퓰리즘, 신용 근간 무너져"

'尹 파면' 문형배 "대법관 늘리자며 4심제는 모순…사법개혁도 신중해야"

'트럼프 지지' 보수활동가연설 중 암살…트럼프 "애도"

삼부토건 주가조작 '키맨' 이기훈 목포서 검거·압송… 도주 56일만

새로운 이슈 보기