정읍시, 20일 정신과 의사 '문요한 작가' 초청 강연

'이제 나를 돌봅니다' 주제

전북 정읍시가 오는 20일 정읍시립신태인도서관에서 정신과 의사 '문요한 작가'를 초청해 강연을 진행한다.

10일 시에 따르면 이번 강연은 '이제 나를 돌봅니다'를 주제로, 스트레스로 힘들어하는 이들이 자기돌봄 능력을 기르고 삶의 활력을 되찾을 수 있는 방법을 모색하는 자리다.

정신과 의사 문요한 작가, 20일 정읍 신태인도서관서 ‘자기돌봄’ 강연 포스터. 정읍시 제공 AD 원본보기 아이콘

문 작가는 전남대학교 의과대학을 졸업한 뒤 정신과 의사로 활동하며 상담, 강연, 저술을 통해 내면의 성장을 돕는 치유 활동을 이어왔다. 최근 출간한 '내가 커지면 문제는 작아진다'를 비롯해 '나는 왜 나를 함부로 대할까', '굿바이, 게으름' 등 다수의 저서로 독자들의 공감을 얻어왔다.

이번 강연에서는 거울을 통해 스스로를 바라보는 연습, 자신에게 친절을 베푸는 방법 등 구체적인 자기돌봄 실천법을 공유하고, 이를 통해 타인과 자신과의 관계에 균형을 찾는 길을 제시할 예정이다.

신태인도서관 관계자는 "올해 소설가 김숨, 정보라 작가에 이어 문요한 작가까지 유명 작가와의 만남을 지속적으로 추진하고 있다"며 "책에 대한 흥미를 북돋아 생활 속 독서 문화를 확산시켜 나가겠다"고 말했다.

강연 참여 신청은 정읍시립도서관 홈페이지에서 선착순으로 가능하며, 자세한 사항은 신태인도서관으로 문의하면 된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



