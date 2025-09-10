본문 바로가기
경기도장애인생활체육대회 12일 파주서 개막…4823명 선수단 참가

이영규기자

입력2025.09.10 07:18

제19회 경기도장애인생활체육대회가 오는 12일 파주스타디움에서 개막된다.


13일까지 이틀간 열리는 이번 대회는 '아름다운 도전, 감동가득 파주, 하나되는 경기'를 표어로 31개 시군에서 4823명(선수 2048명, 보호자 및 임원 2775명)의 선수단이 참가한다.

경기도청

경기도청

대회는 시각장애, 지적장애, 청각장애, 뇌병변장애, 지체기타 등의 선수들이 참여하며 게이트볼, 농구, 당구, 댄스스포츠, 론볼, 배드민턴, 보치아, 볼링, 수영, 슐런, 역도, 육상, 택틱스, 조정, 축구(풋살), 탁구, 태권도, 파크골프, e스포츠 등 총 19개 종목에서 기량을 겨루게 된다.


김성중 경기도 행정1부지사는 "대회에 참가한 선수들의 도전과 도약, 관객의 감동으로 하나가 되는 축제가 되기를 기대한다"며 "경기도는 기회경기관람권 지원을 통해 장애인의 스포츠 관람 기회를 확대하고, 체육인 기회소득을 지급하는 등 장애인 체육을 위해 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
