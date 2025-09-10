백악관 "韓근로자 구금 재발 방지 위해 국토안보·상무부 공동 대응"

미국 당국의 이민 단속에서 조지아주(州) 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 한국인 근로자들이 대규모 구금된 사건과 관련, 백악관이 외국 기업 근로자의 비자 문제 등을 해결하기 위해 담당 부처들이 공동 대응하고 있다고 밝혔다.

9일(현지시간) 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 브리핑에서 이번 사태의 재발 방지를 위해 행정부가 비자 관련 법규 개정 등을 추진하는지 묻자 이같이 답했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인.

레빗 대변인은 도널드 트럼프 미 대통령이 "지난 일요일(7일)에 전 세계의 외국 기업들과 그들이 미국에서 하는 투자에 대해 매우 감사해한다는 성명을 발표했다"며 "그는 이들 기업이 고도로 숙련되고 훈련된 근로자들을 (미국으로) 함께 데려오기를 원한다는 것을 이해하고 있다"고 전했다. 이어 "특히 그들이 반도체와 같은 매우 특수한 제품이나 조지아에서처럼 배터리 같은 것을 만들 때는 더욱 그렇다"고 덧붙였다.

다만 레빗 대변인은 "대통령은 또한 이들 외국 기업이 미국인 근로자들을 고용하기를 기대한다. 그리고 이 외국 근로자들과 미국인 근로자들이 함께 일하며 서로 훈련하고 가르치기를 기대한다"고 강조했다.

그는 이 사안에 대한 트럼프 대통령의 입장이 "매우 미묘하면서도 책임 있다"며 "국토안보부와 상무부가 이 문제에 함께 대응하고 있다"고 밝혔다.

국토안보부는 이민 정책을 총괄하고, 상무부는 외국 기업의 투자 유치를 담당하는 부처다. 두 개 주무 부처가 미국 투자 기업 소속 근로자들의 체류 자격 문제를 해결하기 위한 방안을 모색한다는 의미로 해석된다.

트럼프 행정부는 외국 기업의 미국 투자를 장려하지만, 동시에 엄격한 비자 정책으로 기업들이 전문 기술 인력 수급에 어려움을 겪고 있다. 고율 관세를 무기로 외국 기업의 투자를 유도하는 동시에 초강경 이민 정책을 펼치는 전략이 이번 사태로 제도적 모순을 드러낸 점을 인식한 것으로 보인다.

전날 한미경제연구소(KEI)의 아리우스 데어 공보국장은 미국 의회가 한국 국적자를 위한 전문직 비자를 신설해야 하며, 행정부도 B1 비자의 활동 범위를 확대하는 등 기존 비자 제도를 탄력적으로 운용해야 한다고 말했다.

앞서 지난 7일 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "우리는 당신들이 훌륭한 기술적 재능을 지닌 매우 똑똑한 인재를 합법적으로 데려와 세계적 수준의 제품을 생산하길 권장한다. 그리고 우리는 당신이 그렇게 하도록 그것(인재 데려오는 일)을 신속하고, 합법적으로 할 수 있도록 만들겠다"고 밝혔다.

한편 한미 당국은 전세기와 버스 이송 등 구금된 한국인 근로자들의 귀국 관련 세부 사항을 막판 조율 중이다.

조기중 워싱턴 총영사는 9일 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설 앞에서 취재진에게 "행정적, 기술적인 상황들을 계속 미국 쪽의 협조를 받아 준비 중에 있다"며 "우리 국민들이 최대한 빠른 시간 내에 한국으로 귀국할 수 있게 최선을 다하고 있다"고 말했다.





오수연 기자



