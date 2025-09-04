66년 만에 '북중러 정상' 한자리…北노동신문 대서특필

6면 중 3개 면 방중소식으로 채워

북한 노동당 기관지 노동신문이 4일 김정은 국무위원장의 전날 중국 전승절 80주년 기념 열병식 참석 소식을 대서특필했다.

노동신문은 6면 중 1~3면을 김 위원장의 방중 소식으로 채우며 주민들에게 적극적으로 알렸다고 이날 연합뉴스가 보도했다.

김정은 북한 국무위원장이 3일 베이징에서 진행된 중국 전승절 80주년 기념행사에서 중국 시진핑 주석과 손을 맞잡고 있다. 조선중앙통신, 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

1959년 김일성·마오쩌둥·흐루쇼프 회동 이후 처음

신문 1면에는 김 위원장이 톈안먼 망루에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 강대국 정상과 어깨를 나란히 한 사진을 상단 우측에 배치했다. 북·중·러 정상이 한자리에 모인 것은 1959년 김일성·마오쩌둥·흐루쇼프 회동 이후 66년 만이다. 이 밖에도 1면에는 김 위원장이 시 주석과 두 손을 맞잡고 활짝 웃는 모습, 시 주석의 배우자 펑리위안 여사와 인사를 나누는 모습을 담아 한때 소원했던 중국과의 관계가 회복됐음을 드러냈다.

신문 2면은 글 없이 사진으로만 지면을 채웠다. 김 위원장이 망루에 오르기 전 각국 정상급 20여명과 레드카펫 위를 걸으면서 담소를 나누는 모습이 주를 이뤘다. 이는 김 위원장의 첫 다자외교 데뷔전이 성공적이었다는 사실을 알리기 위한 것으로 보인다.

김 위원장, 푸틴 전용 리무진에 동승

김 위원장이 푸틴 대통령의 전용 리무진 '아우루스'에 동승해 환담을 나누고 있다. 조선중앙통신, 연합뉴스 원본보기 아이콘

3면은 열병식 행사 뒤 김 위원장이 시 주석 주재 리셉션에 참가한 모습과 북러 정상회담 소식을 담았다. 신문은 김 위원장이 푸틴 대통령의 전용 리무진 '아우루스'에 동승해 있는 사진을 실었는데, 이는 타스 통신 등 러시아 매체가 보도하지 않았던 사진이다. 김 위원장과 푸틴 대통령은 전날 전승절 연회 뒤 댜오위타이 국빈관에서 2시간 30분간 양자 회담을 했다. 회담 모습을 담은 사진 속에는 두 사람이 껴안는 모습, 김 위원장이 푸틴 대통령의 왼팔을 가볍게 잡으며 활짝 웃는 모습 등이 담겼다.

3일 베이징에서 진행된 중국 전승절 80주년 기념행사에 참석한 각국 대표들이 단체 사진을 찍고 있다. 조선중앙통신, 연합뉴스 원본보기 아이콘

열병식 행사에 참석했던 우원식 국회의장은 노동신문에서는 단체 사진 속 일부로만 등장했다.





