[포토] 지축차량기지에서 열린 전동차 화재 시연

4일 경기도 고양시 지축차량기지에서 열린 전동차 화재 시연에서 불이 난 전동차 객실에서 승객을 가정한 서울교통공사 직원들이 대피하고 있다.







