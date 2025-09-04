본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 지축차량기지에서 열린 전동차 화재 시연

윤동주기자

입력2025.09.04 15:42

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 지축차량기지에서 열린 전동차 화재 시연
AD
원본보기 아이콘

4일 경기도 고양시 지축차량기지에서 열린 전동차 화재 시연에서 불이 난 전동차 객실에서 승객을 가정한 서울교통공사 직원들이 대피하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고3에 운전면허 지원금 왜 주나" 경기 교사들 반발…표퓰리즘 의혹도 "고3에 운전면허 지원금 왜 주나" 경기 교사들 반... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 회담 직후, 흔적 깨끗이 지우는 사람은…

노담구역서 뻐끔뻐끔…과태료 10만원이 노답이다

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결…95.4% 찬성 '역대 최고'

새로운 이슈 보기