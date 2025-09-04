본문 바로가기
방탄소년단 '다이너마이트' 뮤비 20억뷰 돌파

이이슬기자

입력2025.09.04 11:06

방탄소년단 '다이너마이트' 뮤직비디오가 20억뷰를 달성했다. 사진제공=빅히트뮤직

방탄소년단 '다이너마이트' 뮤직비디오가 20억뷰를 달성했다. 사진제공=빅히트뮤직

방탄소년단(BTS) 디지털 싱글 '다이너마이트'(Dynamite) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 20억회를 돌파했다고 빅히트뮤직이 4일 밝혔다.


2020년 8월21일 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 전 세계에 공개된 '다이너마이트' 뮤직비디오는 이날 오전 9시16분 기준 20억뷰를 넘겼다. 방탄소년단 뮤직비디오가 20억뷰에 도달한 것은 이번이 처음이다. 지난해 12월 19억뷰를 기록한 뒤 약 9개월 만에 1억 조회 수를 추가했다.

'다이너마이트'는 방탄소년단이 처음 발표한 영어 싱글로, 밝고 경쾌한 디스코 팝 장르의 곡이다. 뮤직비디오는 중독성 있는 리듬과 활기찬 퍼포먼스, 에너지 넘치는 군무 장면으로 구성됐다.


이 곡은 최근 애플 뮤직이 발표한 '지난 10년간 전 세계에서 가장 많이 재생된 곡' 리스트에서 34위에 올랐다. 방탄소년단은 '다이너마이트'와 '버터'로 K팝 그룹 중 유일하게 순위에 들었다.


방탄소년단은 '다이너마이트'로 한국 가수 최초 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위에 올랐고, 총 3주간 정상 자리를 지켰다. 또 '2020 MTV 유럽 뮤직 어워드'에서 '베스트 송', '2021 빌보드 뮤직 어워드'에서 '톱 셀링 송'을 받았으며, 일본레코드협회로부터 역대 최단기간 스트리밍 다이아몬드 인증(5억회 이상)을 획득했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

