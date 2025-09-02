본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

충남도, 제2단계 제2기 균형발전사업 5871억 확정

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.02 15:48

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도 제안 11건·시군 공모 17건 확정…2026~2030년 본격 추진

충남도, 제2단계 제2기 균형발전사업 5871억 확정
AD
원본보기 아이콘

충남도가 내년부터 추진할 제2단계 제2기 지역균형발전사업으로 도 제안 11건, 시군 공모 17건 등 총 28건(5871억 원 규모)을 확정했다.


도는 지난 1일 도청 대회의실에서 전형식 정무부지사와 균형발전위원, 관계 공무원 등 100여 명이 참석한 가운데 '2025년 제4회 균형발전위원회'를 열고 사업안을 최종 확정했다고 2일 밝혔다.

도 제안사업은 ▲백제문화 복합단지 및 체험마을 조성(공주·부여·청양) ▲액화수소 핵심기술 기반시설 구축(보령) ▲국방국가산단 기반시설·전력지원체계 구축(논산) 등 11개 지구 3205억 원이다.


시군 공모사업으로는 ▲금산 아토피아 리트릿 주거휴양단지(150억 원) ▲서천읍 군청로 활성화(150억 원) ▲홍성 전통시장 디지털 전환(150억 원) ▲예산 머무는 덕산으로 순환경제 만들기(150억 원) 등 17개 지구 2666억 원이 확정됐다.


지역균형발전사업은 도내 시군의 자립기반을 강화하고 삶의 질을 높이기 위한 정책으로, 2008년 조례 제정 이후 단계별로 추진돼 왔다.

제1단계 사업(2008~2020)에는 1조 909억 원이 투입됐으며, 현재 진행 중인 제2단계 제1기 사업(2021~2025, 7107억 원 규모)은 내년에 마무리된다.


전형식 정무부지사는 "시군별 특색과 잠재력을 살려 맞춤형 균형발전을 추진하겠다"며 "충남이 국가균형발전의 핵심 축으로 우뚝 설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다이어트 신화의 몰락…재평가 필요하다는 '간헐적 단식'

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"3년간 1600% 상승" 불닭처럼 화끈…외신도 놀란 한국의 '면비디아'

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

'시가'라며 해삼 한 접시 7만원 받은 부산 횟집…지자체 단속에 결국

합이 11선의 격돌…막 오른 법사위 '추·나대전'

경찰이 잡은 범인, 알고보니 진범 아냐…부실수사 통제장치는?

새로운 이슈 보기