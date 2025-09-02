충남도, 제2단계 제2기 균형발전사업 5871억 확정

도 제안 11건·시군 공모 17건 확정…2026~2030년 본격 추진

충남도가 내년부터 추진할 제2단계 제2기 지역균형발전사업으로 도 제안 11건, 시군 공모 17건 등 총 28건(5871억 원 규모)을 확정했다.

도는 지난 1일 도청 대회의실에서 전형식 정무부지사와 균형발전위원, 관계 공무원 등 100여 명이 참석한 가운데 '2025년 제4회 균형발전위원회'를 열고 사업안을 최종 확정했다고 2일 밝혔다.

도 제안사업은 ▲백제문화 복합단지 및 체험마을 조성(공주·부여·청양) ▲액화수소 핵심기술 기반시설 구축(보령) ▲국방국가산단 기반시설·전력지원체계 구축(논산) 등 11개 지구 3205억 원이다.

시군 공모사업으로는 ▲금산 아토피아 리트릿 주거휴양단지(150억 원) ▲서천읍 군청로 활성화(150억 원) ▲홍성 전통시장 디지털 전환(150억 원) ▲예산 머무는 덕산으로 순환경제 만들기(150억 원) 등 17개 지구 2666억 원이 확정됐다.

지역균형발전사업은 도내 시군의 자립기반을 강화하고 삶의 질을 높이기 위한 정책으로, 2008년 조례 제정 이후 단계별로 추진돼 왔다.

제1단계 사업(2008~2020)에는 1조 909억 원이 투입됐으며, 현재 진행 중인 제2단계 제1기 사업(2021~2025, 7107억 원 규모)은 내년에 마무리된다.

전형식 정무부지사는 "시군별 특색과 잠재력을 살려 맞춤형 균형발전을 추진하겠다"며 "충남이 국가균형발전의 핵심 축으로 우뚝 설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



