본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

아일릿, 일본 데뷔 쇼케이스 개최

이이슬기자

입력2025.09.02 10:29

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
그룹 아일릿이 일본에서 첫 싱글 발매 쇼케이스를 열었다. 사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿이 일본에서 첫 싱글 발매 쇼케이스를 열었다. 사진제공=빌리프랩

AD
원본보기 아이콘

그룹 아일릿이 1일 일본 도쿄에서 첫 번째 싱글 '토키 요 토마레' 발매 기념 쇼케이스를 열고 타이틀곡 무대를 공개했다고 빌리프랩이 2일 밝혔다.


현장에는 사전 응모에 당첨된 550여명의 팬과 다수의 취재진이 참석했으며, 유튜브와 틱톡을 통한 생중계에는 전 세계 약 30만명의 팬이 접속했다.

공연은 선공개곡 '토핑'(Topping)으로 시작됐다. 경쾌한 멜로디와 "Top Top Topping"이라는 포인트 가사와 상큼한 퍼포먼스가 어우러져 분위기를 끌어올렸다. 이어 타이틀곡 '토키 요 토마레'는 디스코 팝 사운드와 주문 같은 가사, 시계 초침을 표현한 포인트 안무로 환호를 이끌었다.


아일릿은 "오늘같이 특별한 날 '글릿'(팬덤명) 여러분과 가까이서 만나게 돼 기쁘다. 앞으로 일본에서 응원해 주시는 팬들과 더 가까워질 수 있기를 기대한다"며 일본어로 소감을 전했다. 이어 "긍정적인 에너지를 전하는 아티스트가 되겠다. 저희 성장을 따뜻하게 지켜봐 달라"고 덧붙였다.


'토키 요 토마레'는 공개 직후 일본 음원 사이트 AWA 뮤직 실시간 급상승 차트 1위에 올랐고, 뮤직비디오는 유튜브 트렌딩 월드와이드 5위에 올랐다.

이번 싱글에는 총 4곡이 수록됐으며, 피지컬 음반은 3일 발매된다. 아일릿은 3~4일 오사카 오사카성 홀에서 팬콘서트 '2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN'을 열 예정이다. 이번 공연은 일반 지정석에 이어 시야제한석과 스탠딩석까지 전석 매진됐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본여행하다 먹었으면 큰일 날 뻔"…버리기 아까워 유통기한 조작한 편의점 "일본여행하다 먹었으면 큰일 날 뻔"…버리기 아까... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

"해변 죽은 물고기 만지거나 밟으면 안돼"…中 6세 아이 큰 일날 뻔

"해도해도 너무해" 가슴만 훼손된 동상…화단 설치가 해법?

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"김건희에 '나토 목걸이' 제공" 자수한 이봉관 서희건설 회장, 특검 출석

새로운 이슈 보기