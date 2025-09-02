아일릿, 일본 데뷔 쇼케이스 개최

그룹 아일릿이 일본에서 첫 싱글 발매 쇼케이스를 열었다. 사진제공=빌리프랩 AD 원본보기 아이콘

그룹 아일릿이 1일 일본 도쿄에서 첫 번째 싱글 '토키 요 토마레' 발매 기념 쇼케이스를 열고 타이틀곡 무대를 공개했다고 빌리프랩이 2일 밝혔다.

현장에는 사전 응모에 당첨된 550여명의 팬과 다수의 취재진이 참석했으며, 유튜브와 틱톡을 통한 생중계에는 전 세계 약 30만명의 팬이 접속했다.

공연은 선공개곡 '토핑'(Topping)으로 시작됐다. 경쾌한 멜로디와 "Top Top Topping"이라는 포인트 가사와 상큼한 퍼포먼스가 어우러져 분위기를 끌어올렸다. 이어 타이틀곡 '토키 요 토마레'는 디스코 팝 사운드와 주문 같은 가사, 시계 초침을 표현한 포인트 안무로 환호를 이끌었다.

아일릿은 "오늘같이 특별한 날 '글릿'(팬덤명) 여러분과 가까이서 만나게 돼 기쁘다. 앞으로 일본에서 응원해 주시는 팬들과 더 가까워질 수 있기를 기대한다"며 일본어로 소감을 전했다. 이어 "긍정적인 에너지를 전하는 아티스트가 되겠다. 저희 성장을 따뜻하게 지켜봐 달라"고 덧붙였다.

'토키 요 토마레'는 공개 직후 일본 음원 사이트 AWA 뮤직 실시간 급상승 차트 1위에 올랐고, 뮤직비디오는 유튜브 트렌딩 월드와이드 5위에 올랐다.

이번 싱글에는 총 4곡이 수록됐으며, 피지컬 음반은 3일 발매된다. 아일릿은 3~4일 오사카 오사카성 홀에서 팬콘서트 '2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN'을 열 예정이다. 이번 공연은 일반 지정석에 이어 시야제한석과 스탠딩석까지 전석 매진됐다.





