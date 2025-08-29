본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산항만공사 송상근 사장, 대한토목학회 컨벤션 특별강연

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.29 07:51

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“부산항, 청년과 함께 바다를 꿈꾸다” 주제 미래 비전 제시

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 28일 동아대학교 부민캠퍼스에서 열린 '2025 대한토목학회 부·울·경 토목컨벤션'에서 송상근 사장이 특별강연을 진행했다고 전했다.

대한토목학회 컨벤션 참석자들이 기념촬영하고 있다. BPA 제공

대한토목학회 컨벤션 참석자들이 기념촬영하고 있다. BPA 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 강연은 '부산항, 청년과 함께 바다를 꿈꾸다' 주제로, 부산항에 대한 이해도를 높이고 청년세대가 바다라는 부산의 대표 자원을 기반으로 미래를 함께 만들어가자는 취지로 마련됐다.


송 사장은 ▲부산항·BPA 현황 ▲스마트항만 개발 전략 ▲부산항 미래 발전전략 등을 주제로 강연을 이어갔다.

특히 국내 최초 완전자동화부두인 신항 7부두를 중심으로, 인공지능 기반 스마트항만 운영체계 구축과 탄소중립 항만을 목표로 한 중장기 사업 추진 상황을 소개했다.


또 진해신항 개발, 디지털 전환, 친환경 항만 추진 과정에서 청년들의 도전정신과 혁신이 필요하다고 강조했다.


송상근 사장은 "디지털과 친환경 전환, 북극항로 시대를 맞아 부산항에는 청년들을 필요로 하는 다양한 도전 기회가 있다"며, "오늘 이 자리가 청년들이 꿈을 키우는 계기가 되길 바라며, BPA는 앞으로도 청년들의 역량을 이끌어내기 위해 적극 지원할 것"이라고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광템에 빠진 MZ "99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…텅 비어버린 소주잔

트럭 덮쳤지만 '멀쩡'…18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5

범죄심리학자 '박지선 교수'가 선택한 길

"최대 징역 20년, 태형 15대"…속수무책 전자담배에 칼 빼든 이 나라

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

"우리도 한국처럼"…IT신화 꿈꾸는 우즈벡 청년들

새로운 이슈 보기