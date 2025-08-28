[특징주]네오크레마, 글로벌 비만치료제 보조제품 시장 핵심 부상에 이틀째 강세

네오크레마 네오크레마 311390 | 코스닥 증권정보 현재가 8,640 전일대비 400 등락률 +4.85% 거래량 664,256 전일가 8,240 2025.08.28 13:52 기준 관련기사 [클릭 e종목]"네오크레마, 공장가동률 285%…글로벌 비만치료제 보조제품 시장 핵심 부상"네오크레마, 이준수씨로 공동 대표이사 변경리서치알음 "슈가플레이션 수혜주 3選" 전 종목 시세 보기 close 가 이틀째 강세다. 증권가에서 네오크레마에 대해 글로벌 비만치료제 보조제품 시장에서 핵심 플레이어가 되고 있다고 분석한 영향으로 풀이된다.

28일 오후 1시58분 기준 네오크레마는 전일 대비 6.31% 상승한 8760원에 거래되고 있다.

네오크레마는 기능성 당, 기능성 펩타이드, 상품 부문을 주요 사업으로 하고 있다. 올해 상반기 매출 비중은 기능성 펩타이드 39.5%, 기능성 당 15.4%, 상품 36.3%, 기타 8.8%를 기록했다. 이 가운데 기능성 펩타이드는 비만치료제 보조제품 원료로 쓰이며 최근 폭발적인 성장을 보이고 있다고 한양증권은 분석했다.

이준석 한양증권 연구원은 "네오크레마가 2008년 상업화를 시작으로 일본 등 주요 시장으로 수출을 확대해 왔으며, 최근에는 비만치료제 보조제품 원료 수요의 확대로 미국·유럽 등으로 진출하며 매출을 극대화하고 있다"고 설명했다.

국내 비만치료제 기업들이 아직 뚜렷한 실적이 없음에도 수천억~조 단위의 밸류에이션을 받고 있는 점을 고려하면 네오크레마의 현 주가는 극심한 저평가 상태라는 분석이다.

그는 "공장 가동률 285%는 강력한 수요를 입증함과 동시에 증설 필요성을 부각시키고 향후 생산설비(CAPA) 확대와 함께 글로벌 수요 대응력이 강화될 전망"이라며 "DNF-10 성장성과 증설 모멘텀을 기반으로 네오크레마는 글로벌 비만치료제 보조제품 시장의 핵심 플레이어로 부각될 잠재력을 지니고 있다"고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



