현대그린푸드, '글로벌 웰컴 패스' 프로모션

19~23일 8개 브랜드 대상

현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드 현대그린푸드 close 증권정보 453340 KOSPI 현재가 15,840 전일대비 50 등락률 +0.32% 거래량 5,859 전일가 15,790 2026.03.16 09:14 기준 관련기사 현대그린푸드, 지식재산처 '세이프티 스코어' 특허 취득 6조원대 멈춘 급식시장…새로운 먹거리로 탈출구 모색? 현대백화점그룹, 3년 연속 '통합 IR 행사'…주주친화 경영 강화 전 종목 시세 보기 가 이달 19일부터 23일까지 더현대 서울·무역센터점·신촌점 등 세 곳과 현대프리미엄아울렛 김포점 총 네 곳에 입점한 자사 외식 브랜드 매장에서 '글로벌 웰컴 패스' 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 프로모션은 이탈리안 그로서란트 이탈리, 미국 1위 스테이크 전문점 텍사스로드하우스, 본가스시 등 8개 브랜드가 대상이다. 매장에서 결제 시 외국인 여권을 제시하면 할인이나 사은품을 제공한다.

현대그린푸드가 운영하는 더현대 서울 6층 이탈리안 그로서란트 '이탈리' 매장 전경.(사진제공=현대그린푸드) AD 원본보기 아이콘

현대프리미엄아울렛 김포점에 입점돼 있는 유러피언 다이닝 레스토랑 h'654과 미국 1위 스테이크 전문점 텍사스로드하우스 김포점은 각각 구매 금액의 10% 할인 프로모션과 세트 메뉴 구매 시 디저트 메뉴(브라우니와 치즈케이크 중 택1) 증정 프로모션을 진행한다.

여의도 더현대 서울에 위치한 매장들도 외국인 고객을 대상으로 프로모션을 진행한다. 이탈리안 그로서란트 이탈리, 프렌치 브런치 카페 '로라스블랑', 와인웍스는 결제 금액의 10%를 할인한다. 프리미엄 베이커리 브랜드 '베즐리'와 정통 일식 회전초밥 브랜드 '본가스시'는 각각 1만원 이상 구매 시 상투과자 증정 프로모션과 3만원 이상 구매하는 고객에게 소르베 아이스크림을 제공하는 프로모션을 진행한다.

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이밖에 와인웍스 무역센터점, 본가스시 무역센터점·김포점, 베즐리 신촌점, 에이치 키친(h'_Kitchen) 신촌점도 프로모션을 진행한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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