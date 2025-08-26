코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세

코스피, 외국인·기관 '팔자'

26일 코스피가 1% 가까이 하락해 3170선까지 후퇴했다. 코스닥은 반등에 성공하며 강보합세로 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일보다 0.95% 하락한 3179.36에 거래를 마쳤다. 지수는 전장보다 0.31% 내린 3199.92로 출발한 뒤 하락 폭을 키웠다.

외국인과 기관이 각각 6833억원, 2646억원을 팔아 치우며 지수를 끌어내렸다. 개인은 8489억원을 사들였다.

업종별로는 섬유·의류(1.27%) 오락·문화(1.22%) 음식료·담배(0.99%) 부동산(0.26%) 통신(0.15%)이 올랐으나 건설(-3.42%) 전기·가스(-3.10%) 운송·창고(-2.24%) 기계·장비(-2.15%) 금속(-1.58%) 운송장비·부품(-1.54%) 증권·금융(-1.42%) 보험(1.00%) 제조(-0.87%) 유통(-0.68%) 전기·전자(-0.67%) 등이 하락 마감했다.

시가총액 상위 종목을 살펴보면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 261,500 전일대비 2,000 등락률 +0.77% 거래량 2,002,511 전일가 259,500 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 SK, AI 시대 맞춤형 에너지 청사진 제시…부산 박람회서 SMR·ESS 총출동코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 조정 구간 마무리 국면? 반등 기대감에 제대로 올라타려면 전 종목 시세 보기 close (0.77%) LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 381,000 전일대비 1,000 등락률 +0.26% 거래량 164,312 전일가 380,000 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 코스피, 3200선 복귀…코스닥, 1.98% 상승 마감美 증시 훈풍…코스피, 3200선 안착 재시도 전 종목 시세 보기 close (0.26%)를 제외하고 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 1,200 등락률 -1.68% 거래량 14,458,393 전일가 71,500 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 조정 구간 마무리 국면? 반등 기대감에 제대로 올라타려면코스피, 3200선 복귀…코스닥, 1.98% 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.68%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,019,000 전일대비 11,000 등락률 -1.07% 거래량 78,975 전일가 1,030,000 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 美 증시 훈풍…코스피, 3200선 안착 재시도코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (-1.07%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 900,000 전일대비 3,000 등락률 -0.33% 거래량 227,997 전일가 903,000 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능!코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (-0.33%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 3,500 등락률 -1.58% 거래량 804,854 전일가 222,000 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 현대차그룹, 미국에 年 3만대 규모 로봇공장 짓는다(종합)코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 현대차, 美에 4년간 260억달러 투자…로봇 공장도 신설 전 종목 시세 보기 close (-1.58%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 468,000 전일대비 18,500 등락률 -3.80% 거래량 322,203 전일가 486,500 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 박스피 투자 포인트…"지수 상승률 밑돈 업종 반등 기회"코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (-3.80%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 108,300 전일대비 2,000 등락률 -1.81% 거래량 1,739,658 전일가 110,300 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자'"푸조 신차 계약금부터 잔금까지 KB국민카드로 결제" 전 종목 시세 보기 close (-1.81%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 103,000 전일대비 1,700 등락률 -1.62% 거래량 603,062 전일가 104,700 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 현대차그룹, 미국에 年 3만대 규모 로봇공장 짓는다(종합)코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 [속보]현대차그룹, 美에 4년간 260억달러 투자…지난 발표보다 50억달러↑ 전 종목 시세 보기 close (-1.62%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 63,300 전일대비 2,600 등락률 -3.95% 거래량 8,014,523 전일가 65,900 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 조정 구간 마무리 국면? 반등 기대감에 제대로 올라타려면두산에너빌리티, 美 아마존과 손잡고 SMR 본격화…한미 원전 협력 강화 전 종목 시세 보기 close (-3.95%) 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 172,900 전일대비 1,400 등락률 -0.80% 거래량 363,328 전일가 174,300 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 셀트리온, 첫 R&D 행사 '사이언스&이노베이션 데이' 개최박스피 투자 포인트…"지수 상승률 밑돈 업종 반등 기회" 전 종목 시세 보기 close (-0.80%) 등이 하락 마감했다.

같은 날 코스닥은 전장보다 0.46% 오른 801.66에 마감했다. 이날 지수는 전장보다 0.50% 내린 793.99에 출발했으나 이내 상승 전환해 상승 흐름을 유지했다.

외국인이 1603억원을 순매수하며 지수 상승을 견인했다. 반면 개인과 기관은 각각 1172억원, 323억원을 내다 팔았다.

업종 차별화 양상을 보였다. 기계·장비(1.34%) 제약(1.26%) 유통(0.72%) 제조(0.63%) 비금속(0.40%) 전기·전자(0.27%) 화학(0.24%) 등의 순으로 올랐고 통신(-3.09%) 섬유·의류(-1.44%) 종이·목재(-1.31%) 운송·창고(-1.10%) 운송장비·부품(-0.67%) 건설(-0.65%) 오락·문화(-0.49%) IT서비스(-0.34%) 금속(-0.26%) 등은 하락 마감했다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 442,500 전일대비 4,500 등락률 +1.03% 거래량 316,567 전일가 438,000 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 연 4%대 최저금리로 투자금 고민 해결! 4배 투자금, 신용미수대환 당일 OK!코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (1.03%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 55,500 전일대비 300 등락률 +0.54% 거래량 455,783 전일가 55,200 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 부족한 투자금을 연 4%대 최저금리로! DSR 미적용 상품도 출시!코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 코스피, 3200선 복귀…코스닥, 1.98% 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (0.54%) 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 711,000 전일대비 17,000 등락률 +2.45% 거래량 66,012 전일가 694,000 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 코스피, 3200선 복귀…코스닥, 1.98% 상승 마감코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (2.45%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 148,400 전일대비 700 등락률 +0.47% 거래량 284,740 전일가 147,700 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 美 증시 훈풍…코스피, 3200선 안착 재시도코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세 전 종목 시세 보기 close (0.47%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 94,400 전일대비 5,600 등락률 +6.31% 거래량 2,399,040 전일가 88,800 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 코스피 간만에 반등…3150대 회복코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (6.31%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 37,900 전일대비 850 등락률 +2.29% 거래량 1,014,445 전일가 37,050 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 주식자금 문제로 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 해결!신용미수대환, 저가매수 자금을 연 4%대 부담 없는 금리로 당일 이용!코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세 전 종목 시세 보기 close (2.29%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 187,100 전일대비 3,000 등락률 +1.63% 거래량 149,408 전일가 184,100 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세코스피 간만에 반등…3150대 회복 전 종목 시세 보기 close (1.63%) 등이 상승세를 기록했다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 130,800 전일대비 1,000 등락률 -0.76% 거래량 218,519 전일가 131,800 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 주식자금 문제로 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 해결!코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자'코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세 전 종목 시세 보기 close (-0.76%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 313,500 전일대비 1,000 등락률 -0.32% 거래량 121,151 전일가 314,500 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능!코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (-0.32%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 287,000 전일대비 2,500 등락률 -0.86% 거래량 253,594 전일가 289,500 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 모처럼 '불' 켜진 로봇株…추세 반전 신호탄 될까[특징주] 정부 경제성장전략에 '휴머노이드' 포함…로봇주↑ 전 종목 시세 보기 close (-0.86%) 등은 빠졌다.

김지원 KB증권 연구원은 "오늘 국내 증시는 한미 정상회담 이벤트 소멸로 조선, 원전 등 주도주 중심으로 하락세를 보였다"며 "제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 잭슨홀 연설이 재평가되며 경계심리가 확산하는 가운데 이번 주 29일 PCE 물가지수, 다음 달 5일 비농업 고용과 11일 CPI 결과에 주목할 필요가 있다"고 짚었다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



