손흥민 환상 프리킥으로 MLS 데뷔골…2경기 연속 최우수선수

팀은 1대1로 비겨…다음달 1일 홈 데뷔전

미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC의 손흥민이 환상적인 프리킥으로 MLS 데뷔골을 터뜨렸다.

MLS 데뷔 세 경기, 선발 출전 두 경기 만이다. 선발 출전 첫 경기에서 리그 첫 도움을 기록한데 이어 두 번째 경기에서 첫 골까지 터뜨리면서 손흥민이 순조롭게 새로운 리그에 적응하는 모습을 보이고 있다. 손흥민은 지난 경기에 이어 두 경기 연속 최우수선수에 선정됐지만 아쉽게 팀은 무승부를 기록했다.

손흥민은 24일 오전 9시30분(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스의 도요타 스타디움에서 시작한 FC 댈러스와의 2025 MLS 정규리그 원정 경기에 최전방 원톱 스트라이커로 선발 출전했다.

손흥민이 24일 미국 텍사스주 댈러스의 도요타 스타디움에서 시작한 FC 댈러스와의 2025 MLS 정규리그 원정 경기에서 선발로 출전해 전반 6분 만에 프리킥으로 MLS 데뷔골을 터뜨린 뒤 기뻐하고 있다. [사진 제공= 로이터연합뉴스] AD 원본보기 아이콘

손흥민은 동료 데니스 부앙가가 전반 6분 만에 얻어낸 프리킥 기회를 이용해 선제골을 터뜨렸다.

손흥민이 첫 골의 기점 역할을 했다. 손흥민은 프리킥 기회가 만들어지기 직전 오른쪽 코너에서 페널티 아크 쪽으로 드리블하며 기회를 만든 뒤 몸을 돌리며 왼발로 슛을 날렸다. 하지만 공은 수비 몸을 맞고 튕겨나왔고 이 공을 부앙가가 소유한 직후 상대 반칙이 나오면서 프리킥 기회가 만들어졌다.

손흥민은 상대 페널티 아크 바로 바깥 약간 왼쪽에서 얻어낸 프리킥을 직접 처리해 골망을 갈랐다. 오른발로 살짝 감아찬 공은 골대 왼쪽 상단에 정확히 꽂혔다. 상대 골키퍼가 힘껏 뛰었지만 공을 쳐낼 수 없었다.

LAFC는 전반 13분 상대 로건 패링턴에게 동점골을 허용했고 이후 더 이상 골이 나오지 않으면서 두 팀은 1대1로 경기를 마쳤다. LAFC는 11승9무6패로 서부 컨퍼런스 4위를 유지했다.

손흥민은 전반 35분과 후반 24분에 잇달아 페널티 아크 정면에서 중거리슛을 시도했지만 무위에 그쳤다.

경기 뒤 손흥민은 '플레이어 오브 더 매치(POM)'에 선정됐다. 지난 경기에 이어 선발 두 경기에서 모두 POM에 선정됐다.

손흥민은 세 번 슛을 시도했고 패스를 36회 시도해 패스성공률 81.8%를 기록했다 키패스 6회로 두 팀 통틀어 최다를 기록했다.

손흥민이 24일 미국 텍사스주 댈러스의 도요타 스타디움에서 시작한 FC 댈러스와의 2025 MLS 정규리그 원정 경기에서 선발로 출전해 전반 6분 만에 프리킥으로 MLS 데뷔골을 터뜨린 뒤 찰칵 세레머니를 하고 있다. [사진 제공= AFP연합뉴스] 원본보기 아이콘

손흥민은 현재까지 MLS에서 세 경기에 출전해 1골, 1도움을 기록 중이다.

그는 지난 7일 10년간 뛰었던 토트넘 홋스퍼를 떠나 LAFC에 합류했다. LAFC와 계약한 지 사흘 만인 지난 10일 시카고 파이어스 FC와의 2025 MLS 26라운드 원정경기에서 공식 데뷔전을 치렀다. 손흥민은 1대2로 뒤진 상황에서 동점을 만들어내는 페널티킥 기회를 유도하며 인상적인 데뷔전을 치렀다. 이어 17일 뉴잉글랜드 레볼루션과의 원정 경기에서는 MLS 첫 도움을 기록하며 팀의 2대0 승리를 이끌었다.

손흥민은 MLS에 데뷔한 뒤 지금까지 세 경기를 모두 원정으로 치렀고 다음 경기에서 드디어 홈 데뷔전을 치른다. 오는 9월1일 서부 컨퍼런스 1위 샌디에이고를 상대할 예정이다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



