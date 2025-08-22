경남대 RISE사업단, 지엠비코리아와 채용약정 체결 … 상생발전 실현

경남대학교 RISE사업단은 지난 21일 3층 교수학습전용 세미나실에서 지엠비코리아와 지역 고급인재의 지역 정주 환경 조성을 위한 지역 기업 채용 약정을 맺었다.

지엠비코리아는 친환경 차 기술을 통해 현재 35여 개 국가에 초정밀, 고기능을 요구하는 자동차 파워트레인 부품 개발을 생산하고, 전 세계에 수출하고 있다. 특히 전동화 부품과 열관리 기술로 친환경 모빌리티의 미래는 물론 글로벌 기업으로 성장하고 있다.

최근에는 경남 RISE사업 추가 공모 사업 중 '미래모빌리티용 800Vdc 고전압 열관리시스템의 2kW급 전동식 냉각펌프 개발 및 신뢰성 기술 연구' 과제를 수행하고 있으며, 연구개발을 위해 경남대 백진찬, 김연희 석사과정생을 채용약정 하게 됐다.

채용약정을 통해 두 명의 석사과정생은 ▲고전압 회로 분석-시뮬레이션 모델링 ▲모델기반설계 제어 S/W 설계 및 검증 ▲센서리스 기법 분석 및 특성 비교 등을 진행할 예정이다.

지엠비코리아 박영식 부사장은 "지역 맞춤형 인재양성 및 공급의 선순환 모델로서 경남대 일머리 교육을 통해 양성된 인재를 디지털 트윈 기반 CAE 설계 해석 등 연구직으로 채용 약정하게 돼 뜻깊다"고 말했다.

최선욱 RISE사업단장은 "이번 채용약정 협약은 지역기업에 필요한 인재 양성 및 공급을 통해 RISE사업의 지역 동반 상생발전을 실현하고 지역의 고급 인재가 지역에 정주할 수 있는 환경을 조성하는데 기여할 것"이라고 말했다.

한편 행사에는 경남대 최선욱 RISE사업단장과 지엠비코리아 박용식 부사장, 박종원 상무, 경상남도 하정수 과장 등 관계자 15명이 참석했으며, 지난 RISE시범사업을 통해 지엠비코리아에 취업한 2명의 연구원도 참석해 경남대 채용 연계 일머리 교육의 노하우를 공유하는 시간을 가졌다.





