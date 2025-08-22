칼스버그, 프리미엄 라거 '칼스버그 루나' 출시…"드라이 호핑으로 깊은 풍미"

세 가지 홉 블렌딩으로 아로마 강조

덴마크 왕실 공식 맥주 브랜드 '칼스버그(CARLSBERG)'가 프리미엄 라거 제품 '칼스버그 루나(CARLSBERG LUNA)'를 국내 시장에 출시하며 프리미엄 맥주 시장 공략에 나선다고 밝혔다.

칼스버그 루나는 칼스버그만의 '드라이 호핑(Dry Hopping)' 기술이 적용된 제품으로, 국내 시장에는 처음 선보인다. 드라이 호핑은 발효의 마지막 단계에 홉을 추가해 풍미를 극대화하는 방식으로 일반 라거보다 깊고 풍부한 향과 맛을 구현하는 것이 특징이다.

신제품은 세 가지 홉을 블렌딩해 구현한 부드러운 첫맛과 함께 꽃향기, 상쾌한 풀 내음이 어우러진 은은한 아로마를 자랑한다. 칼스버그는 '일상 속 특별한 순간을 완성하는 프리미엄 라거'라는 콘셉트를 내세워 차별화된 맥주 경험을 원하는 소비자층을 겨냥했다. 이번 신제품은 9월부터 이마트, 이마트 트레이더스를 비롯한 주요 대형마트와 CU, GS25, 세븐일레븐 등 편의점에서 만나볼 수 있다.

칼스버그 코리아 관계자는 "이번 칼스버그 루나를 통해 프리미엄 맥주에 대한 높은 안목을 지닌 국내 소비자에게 새로운 경험을 제공할 수 있어 기쁘다"며 "기존 라거와는 전혀 다른 깊이 있는 맛으로 차별화를 꾀했다"고 말했다. 이어 "앞으로도 칼스버그의 혁신적인 제품 라인업을 지속 선보이며 브랜드 정체성과 품질을 알릴 수 있도록 노력할 것"이라고 덧붙였다.

칼스버그는 1847년 덴마크 코펜하겐에서 설립된 글로벌 맥주 브랜드로, 깔끔하고 청량한 풍미를 바탕으로 전 세계 150여 개국에서 판매되고 있다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



