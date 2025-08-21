본문 바로가기
대구 월성주공·성서주공, '기억청춘아파트' 선정…'치매 어르신 불안없이 생활"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.08.21 10:44

대구 달서구(구청장 이태훈)는 고령화 사회에 대응해 주민이 안심하고 살아갈 수 있는 치매 친화적 공동체를 만들기 위해 달서지역 영구임대아파트 2곳(월성주공2단지, 성서주공3단지)을 '기억청춘아파트' 시범지역으로 선정하고 본격 운영에 들어갔다고 21일 밝혔다.


'기억청춘아파트'는 치매 어르신과 가족이 불안없이 생활할 수 있도록 아파트 단지를 중심으로 민·관이 협력해 치매 안전망을 구축하는 사업이다.

대구 달서구 '기억청춘아파트' 시범운영을 알리는 플랭카드

대구 달서구 '기억청춘아파트' 시범운영을 알리는 플랭카드

달서구치매안심센터는 지난 3~4월 주민 의견조사와 설명회를 시작으로 찾아가는 치매안심센터 운영(치매 교육, 검진, 예방교실 등), 치매선도단체 지정 및 치매파트너 양성, 인식개선 캠페인과 안내방송 등 다양한 프로그램을 추진하고 있다.

특히 주택관리공단 월성2·성서3관리소의 적극적인 협력과 함께 동 행정복지센터, 파출소, 복지관, 주변 상가, 통장 등 생활권 주체가 참여하는 운영위원회를 구성해, 지속 가능한 치매안전망을 만들어가고 있다.


이태훈 대구 달서구청장은 "기억청춘아파트는 단순한 복지사업을 넘어 치매에 대한 인식을 바꾸고 마을공동체 회복을 이끄는 출발점"이라며, "이번 시범사업을 성공적으로 정착시켜 향후 다른 영구임대아파트로도 확대해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

