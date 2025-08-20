이채민, 변우석 소속사 바로엔터와 전속계약

배우 이채민이 골드메달리스트를 떠나 바로엔터테인먼트에 둥지를 틀었다.

바로엔터는 20일 "이채민과 전속계약을 맺었다"며 "무궁무진한 가능성을 펼칠 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

이채민은 한국예술종합학교 연극원 연기과를 졸업했으며, 2021년 tvN 드라마 '하이클래스'로 데뷔했다. 이후 '너에게 가는 속도 493km', '일타 스캔들', '이번 생도 잘 부탁해' 등에 출연했다.

그는 넷플릭스 '하이라키'에서 주연으로 도약했고, 최근 MBC '바니와 오빠들'에 출연했다. 23일 첫 방송 되는 tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'에서 폭군 이헌 역으로 출연한다.

한편 바로엔터테인먼트에는 진구, 변우석, 공승연, 박정우, 이유미 등이 소속돼 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>