본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

이채민, 변우석 소속사 바로엔터와 전속계약

이이슬기자

입력2025.08.20 14:54

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
배우 이채민. 사진제공=골드메달리스트

배우 이채민. 사진제공=골드메달리스트

AD
원본보기 아이콘

배우 이채민이 골드메달리스트를 떠나 바로엔터테인먼트에 둥지를 틀었다.


바로엔터는 20일 "이채민과 전속계약을 맺었다"며 "무궁무진한 가능성을 펼칠 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

이채민은 한국예술종합학교 연극원 연기과를 졸업했으며, 2021년 tvN 드라마 '하이클래스'로 데뷔했다. 이후 '너에게 가는 속도 493km', '일타 스캔들', '이번 생도 잘 부탁해' 등에 출연했다.


그는 넷플릭스 '하이라키'에서 주연으로 도약했고, 최근 MBC '바니와 오빠들'에 출연했다. 23일 첫 방송 되는 tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'에서 폭군 이헌 역으로 출연한다.


한편 바로엔터테인먼트에는 진구, 변우석, 공승연, 박정우, 이유미 등이 소속돼 있다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기