"비자부터 취업까지 한번에" 부산서 꿈을 JOB자!

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.18 09:59

2025 외국인유학생 채용박람회 개최

지역특화형 비자·특정활동 비자 연계

비자부터 취업까지 한방에, 부산에서 꿈을 잡(JOB)아라! 부산시가 지역 기업 인력난 해소와 외국인 유학생의 정착을 돕기 위해 채용박람회를 연다.


시는 19일 오후 1시부터 5시까지 해운대 벡스코 제2전시장 1층(121~125호)에서 '2025 외국인 유학생 채용박람회'를 개최한다고 18일 알렸다. 이 행사는 부산지방중소벤처기업청과 공동 주최하고 부산글로벌도시재단이 주관한다. 부산출입국·외국인청과 지역 대학들도 협력 기관으로 참여한다.

올해 3회째인 이번 박람회에는 부산 제조업·호텔·컨벤션·물류 등 지역 주력 산업 분야의 35개 기업이 참여한다. 지난해 21개사보다 14개 기업이 늘어난 규모다.


행사에서는 외국인 유학생의 장기 체류를 지원하는 비자 제도가 직접 연계된다. 국내 대학 졸업 등 일정 요건을 갖춘 외국인에게 인구감소 지역 취업·거주 조건으로 발급되는 '지역특화형 비자(F-2-R)'와 전문인력·숙련기능인력에 주어지는 '특정활동 비자(E-7)'다. 박람회 참가기업에 취업하면 해당 비자 취득 요건 충족이 가능하다.


부산시는 올해 법무부로부터 배정받은 F-2-R 추천 인원 150명 중 현재 65명을 모집 완료했으며 나머지 85명은 상시 모집 중이라고 설명했다.

주요 프로그램으로는 ▲취업 비자 설명회 ▲현직 외국인 근로자의 취업 성공사례 특강 ▲채용관(현장 면접·이력서 접수) ▲부대행사관(메이크업·증명사진 촬영·퍼스널컬러 진단) 등이 준비됐다.


김귀옥 부산시 청년산학국장은 "우수한 외국인 유학생이 부산에서 뿌리내리면 지역 산업 활력은 물론 인구감소·청년 유출 문제 완화에도 기여할 수 있다"며 "부산의 주력 산업에서 활약하며 국제 경쟁력을 높이고 나아가 모국과 부산을 잇는 민간외교관 역할도 해주길 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자
아시아경제

