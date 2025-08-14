길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"

양대 지수 강보합

개인·외인 동반 '팔자'

삼성전자·하이닉스 하락

14일 국내 증시가 강보합 마감했다. 연휴를 앞두고 관망세가 짙어지면서 시장이 방향성을 상실한 듯한 모습이 연출됐다. 코스피는 한 달째 3200선에서 횡보를 이어가게 됐다.

이날 코스피는 전장 대비 이 1.29포인트(0.04%) 오른 3225.66에 거래를 마치며 이틀 연속 3220선에 머물렀다. 앞서 지수는 2.15포인트(0.07%) 오른 3,226.52로 출발해 장 초반 3239.55까지 상승 폭을 키웠으나 점차 오름폭을 줄여 보합권 내 등락하는 흐름을 보였다. 개인과 외국인이 각각 526억원, 799억원 내다 팔 동안 기관이 168억원을 순매수했다.

김지원 KB증권 연구원은 "전반적으로 전일과 상반된 업종별 등락을 보이며 지수가 보합권에 마감했다"며 "특히 인공지능(AI) 인프라 업체인 코어위브가 수익성 둔화로 급락하면서 AI 인프라 투자 지속 가능성에 대한 의구심이 제기된 영향에 국내 반도체 대형주가 약세를 보였다"고 총평했다.

시가총액 상위권은 혼조세로 마무리했다. HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 477,000 전일대비 10,000 등락률 +2.14% 거래량 229,525 전일가 467,000 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (2.14%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 394,000 전일대비 4,500 등락률 +1.16% 거래량 316,057 전일가 389,500 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (1.16%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 1,500 등락률 +0.69% 거래량 546,695 전일가 216,000 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리 주식자금으로 기회를 더 크게! 반대매매 위기도 당일 해결!현대차, 더 현대 서울서 '현대 N 팝업 스토어' 연다상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권 전 종목 시세 보기 close (0.69%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 883,000 전일대비 5,000 등락률 +0.57% 거래량 241,011 전일가 878,000 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (0.57%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 103,700 전일대비 500 등락률 +0.48% 거래량 574,716 전일가 103,200 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (0.48%)가 올랐고, 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 65,500 전일대비 1,000 등락률 -1.50% 거래량 4,562,288 전일가 66,500 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권ESS 모멘텀 등에 업은 2차전지 업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이라면코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close (-1.50%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 113,200 전일대비 1,400 등락률 -1.22% 거래량 786,457 전일가 114,600 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 KB금융, 광복 80주년 맞아 '명예를 품은 가게' 현판식 개최코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (-1.22%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,033,000 전일대비 7,000 등락률 -0.67% 거래량 41,848 전일가 1,040,000 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피 전 종목 시세 보기 close (-0.67%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 175,000 전일대비 1,000 등락률 -0.57% 거래량 411,572 전일가 176,000 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 셀트리온 전 제품, 유럽 주요국 이탈리아서 입찰 수주 확대 전 종목 시세 보기 close (-0.57%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 1,500 등락률 -0.54% 거래량 2,079,579 전일가 278,000 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권ESS 모멘텀 등에 업은 2차전지 업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이라면美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다 전 종목 시세 보기 close (-0.54%)는 내렸다.

같은 날 코스닥지수는 전장보다 1.16포인트(0.14%) 오른 815.26에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 0.38포인트(0.05%) 상승한 814.48에 출발했다. 개인이 315억원을 순매도했고, 외국인과 기관이 각각 532억원, 11억원을 사들였다.

코스닥 시총 상위권 역시 주가가 엇갈렸다. 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 87,400 전일대비 5,800 등락률 +7.11% 거래량 3,224,304 전일가 81,600 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑연 4%대 금리·당일 실행·대체거래소까지! 주식자금 고민 한번에 해결! 전 종목 시세 보기 close 가 2분기 깜짝 실적 발표에 힘입어 7% 넘게 뛰었고, 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 684,000 전일대비 19,000 등락률 +2.86% 거래량 88,405 전일가 665,000 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (2.86%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 58,600 전일대비 1,400 등락률 +2.45% 거래량 924,021 전일가 57,200 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (2.45%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 138,800 전일대비 2,300 등락률 +1.68% 거래량 629,639 전일가 136,500 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (1.68%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 353,500 전일대비 4,500 등락률 +1.29% 거래량 251,079 전일가 349,000 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close (1.29%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 272,500 전일대비 2,500 등락률 +0.93% 거래량 51,090 전일가 270,000 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로 전 종목 시세 보기 close (0.93%)가 뒤를 이었다. 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 437,000 전일대비 12,000 등락률 -2.67% 거래량 542,100 전일가 449,000 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리 주식자금으로 기회를 더 크게! 반대매매 위기도 당일 해결!상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다 전 종목 시세 보기 close (-2.67%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 41,300 전일대비 450 등락률 -1.08% 거래량 462,243 전일가 41,750 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑연 4%대 최저금리 주식자금, 대체거래소 이용자도 가능!코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (-1.08%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 185,200 전일대비 900 등락률 -0.48% 거래량 203,934 전일가 186,100 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (-0.48%)은 하락 마감했다.

업종별로는 인터넷 소매(+3.00%), 전기제품(+1.53%), 운송 물류(+1.52%), 엔터테인먼트(+1.51%), IT서비스(+1.47%)가 상승 마감했다. 반면 디스플레이 패널 부문은 미국서 중국 유기발광다이오드(OLED) 패널 수입이 금지될 것이라는 소식이 전해지면서 전날 급등한 LG디스플레이가 하루 만에 차익 매물이 쏟아지면서 9% 넘게 빠졌다. 사무용 전자제품(-4.66%), 디스플레이 장비 및 부품(-2.17%), 자동차 부품(-2.11%)도 하락 마감했다.

올해 2분기 실적 시즌이 마무리되면서 시장의 관심은 다시 경제지표와 금리로 옮겨가는 분위기다. 오늘 밤 미 생산자물가지수(PPI), 내일 소매 판매, 산업생산, 미시간대 소비자심리지수 등이 발표될 예정이다. 이재원 신한투자증권 연구원은 "매크로 관련 지표들을 9월 FOMC 이전까지 지속해서 관찰할 필요가 있다"며 "자사주 의무소각을 담은 상법 개정안과 예산안 등 정책 모멘텀도 확인할 필요가 있다"고 짚었다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>