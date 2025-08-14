신세계 센텀시티, 글로벌 아트 토이 브랜드 ‘팝마트’ 오픈

세계적 인기중인 캐릭터 ‘라부부’



다양한 오픈기념 프로모션 기획

신세계 센텀시티가 백화점 지하 2층 '하이퍼그라운드'에 글로벌 아트 토이 전문 기업 '팝마트' 정식 매장을 오픈했다.

부산 지역 백화점 최초 '팝마트' 오픈을 기념해, 전 세계적으로 인기를 얻고 있는 팝마트의 '라부부(LABUBU)' 캐릭터를 포함, 다양한 캐릭터를 즐길 수 있는 'SUMMER DIVE INTO POP MART' 프로모션을 진행한다.

총 세 가지 미션을 수행하면 각각 소정의 사은품이 제공되며, 각 미션을 통해 얻은 뽑기권은 현장 스태프에게 티켓으로 교환 후 경품 뽑기에 참여할 수 있다.

주요 경품으로는 팝마트 블라인드 박스 1세트부터, 한국 한정판 피노젤리(PINO JELLY) 블리스터 등이 준비돼 있다.

또 한국에서만 만나볼 수 있는 한정판 '피노젤리 데이지 블리스터'를 구매한 고객에게는 랜덤 피노젤리 아크릴 키링을 선착순 제공하는 이벤트도 진행한다.





