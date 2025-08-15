우주 감시 위성 만드는 미국…우주 전투 대비중 [테크토크]

지구 밖 우주 촬영하는 위성 수요↑

적의 공격 막기 위한 우주 시야 확보 시급

우주쓰레기 충돌 막는 인프라로 활용도 가능

지구 저궤도를 도는 인공위성이 등장한 이후 우주에서 지표면을 촬영해 다양한 정보를 제공하는 서비스는 민간·군사 영역할 것 없이 호황을 이뤘습니다. 하지만 최근 미국 정부, 특히 우주군의 관심이 지구가 아닌 '우주 공간'을 촬영하는 위성에 쏠려 있습니다. 중국군이 미국 소유의 위성을 파괴할지도 모른다는 두려움 때문입니다.

지표면 아닌 우주 공간으로 카메라 돌린 인공위성

미 국방부는 올해 하반기부터 소형 정찰 위성을 로켓에 실어 최대한 빨리 지구 저궤도에 배치하는 프로젝트 '빅투스 녹스(VICTUS NOX·'밤을 정복한다'는 뜻의 라틴어)'를 진행합니다. 빅투스 녹스가 실어 나르는 위성은 지표면을 촬영하는 위성이 아닙니다. 카메라나 레이다가 우주를 향해 있는 NEI(Non-Earth Imagery·비지구 이미지) 위성입니다. 우주 공간을 감시할 용도로 설계됐다는 뜻입니다.

미국 방위산업체 노스롭 그루먼의 우주 기반 감시 시스템 상상도.

민간 기업들도 NEI 서비스 사업에 뛰어들었습니다. 위성 사진업체 맥사 테크놀로지는 상공 200~1000㎞의 우주 사진을 촬영할 수 있는 위성군을 구축했습니다. 맥사는 우주에 있는 6인치(15㎝) 미만 크기의 물체를 식별 가능한 해상도를 가졌다고 설명합니다. 민간 기업 HEO도 NEI 서비스를 주력 사업으로 삼아 영국 방산기업 BAE 시스템스 등과 협력 중입니다.

中 위성들 '도그파이트'에 놀라

비지구 이미지(NEI) 인공위성 서비스 기업 'HEO'가 촬영한 우주 공간 사진.

정부와 기업들이 지구가 아닌 우주 공간 촬영에 공을 들이는 배경엔 우주 정거장이나 인공위성 같은 인공 구조물부터 우주 쓰레기, 미사일 등 위협 물체를 추적할 수 있는 우주영역인식(SDA) 능력을 확대하기 위해서 입니다.

SDA는 현재 미 우주군의 가장 시급한 과제로 꼽힙니다. 우주군은 지난 3월 중국산 인공위성의 '우주 전투'로 추정되는 활동을 포착하면서 위기감을 느끼고 있습니다. 당시 마이클 게틀린 우주군 장군은 기자 회견에서 "중국 소속의 위성 5개가 우주 공간에서 서로를 쫓는 듯한 행동을 보였다"며 이를 도그파이트(전투기가 공중에서 서로의 뒤를 추격하며 벌이는 전투)에 비유했습니다.

중국 당국은 위성들의 이런 움직임 이유를 설명하지 않았지만, 브레이킹 디펜스 등 해외 군사 전문 매체들은 다른 나라의 위성을 간섭·파괴하는 방해 공작 연습일 가능성을 제기했습니다. 이들 매체 보도를 종합하면, 위성을 이용한 우주 전투는 지금의 기술로도 가능합니다. 위성의 비행경로를 조정해 상대측 위성과 충돌시키거나, 로봇 팔을 이용해 물리적으로 파괴할 수 있습니다. 카메라나 레이다를 가리기만 해도 대부분의 위성은 무용지물이 됩니다.

국제우주정거장(ISS)의 우주 로봇 팔. 우주 비행사를 보조할 목적으로 개발됐지만, 악용하면 다른 나라의 인공위성이나 우주 구조물을 파괴하는 무기로 활용할 수 있다.

이 때문에 중국과의 기술·경제·군사 패권을 두고 경쟁하는 미국 입장에선 우주공간에서의 시야 확보가 시급해진 겁니다. 지상 레이다로는 우주 물체를 24시간 내내 감시하기 어렵습니다. 대신 우주 공간을 직접 감시하는 별도의 위성군이 있다면, 향후 적으로부터 공격받는다고 해도 신속하게 대처할 수 있지요.

우주 교통 관리 인프라로 활용

현재 NEI 위성의 수요 대부분은 군사 영역에 있지만, 앞으로는 상업용 서비스도 활발해질 전망입니다. 지구 궤도에 소형 위성군이 많아지고, 이에 따라 우주 쓰레기가 증가하면 안전한 위성 운용을 위해서라도 시야 확보가 필수적이기 때문입니다.

이와 관련해 맥사 테크놀로지는 "NEI는 우주 군사 작전을 위한 임무 및 훈련을 지원할 수 있지만, 향후 서비스 영역에 우주 교통 관리, 위성 운영 등 솔루션도 포함할 수 있다"며 "똑같은 궤도를 도는 위성의 충돌 위험을 평가하거나, 충돌 방지를 위해 안전한 기동 계획을 마련할 수 있다. 또 고장 난 위성을 골라내거나, 위성의 남은 수명·가동 상태 등을 파악할 때도 유용할 것"이라고 설명했습니다.





