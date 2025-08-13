대상 종가, 미국·호주 유명 레스토랑과 협업 메뉴 선봬

레스토랑 3곳과 협업

김치 주재료로 한 메뉴 출시

대상은 캐주얼 프랜차이즈부터 파인 다이닝, 정통 한식까지 다양한 콘셉트의 현지 인기 레스토랑과 손잡고 각기 다른 스타일의 메뉴에 종가 김치를 접목함으로써 폭넓은 고객층에게 김치의 매력을 알린다는 방침이다.

먼저 미국의 '락스타치킨'은 'Korean Flavor, New York Attitude'를 슬로건으로 내세우며, 한국식 프라이드치킨을 트렌디한 방식으로 재해석해 뉴욕 현지에서 주목받고 있는 브랜드다. 이번 협업을 통해 '종가 김치 치킨 샌드위치'와 '종가 김치 프렌치프라이'를 내년 3월까지 뉴욕 내 5개 매장에서 선보일 예정이다. 해당 메뉴는 지난 6월 로스앤젤레스에서 열린 글로벌 뮤직 페스티벌 '헤드 인 더 클라우드 로스앤젤레스 2025'의 브랜드 부스를 통해 선공개됐으며, 현지 관람객들로부터 폭발적인 반응을 얻은 바 있다. 아울러 종가와 락스타치킨의 브랜드 엠블럼을 활용한 티셔츠와 식기류를 함께 제작해 매장 인테리어에 활용할 계획이다.

꼬치구이를 기반으로 한식 코스 요리를 선보이는 뉴욕의 '꼬치'와도 협업했다. 꼬치는 2021년 미슐랭 1스타를 획득한 한식 파인 다이닝으로, 미슐랭 3스타 레스토랑 '퍼세' 출신의 심성철 셰프가 운영하고 있다. '꼬치'의 시그니처 메뉴인 비빔밥에 잘게 썬 종가 맛김치를 고명으로 더한 '종가 김치 비빔밥'을 오는 9월부터 내년 8월까지 판매할 예정이다. 종가 김치를 활용한 신제품 공동 개발도 추진 중이다.

호주 멜버른에 위치한 유명 한식 레스토랑 '채'에서는 오는 10월과 11월 두 달간 김치를 활용한 특별 코스 요리를 선보인다. 숙성된 김치로 만든 애피타이저로 시작하며, 코스 요리의 후반부로 갈수록 초기 숙성 단계의 김치를 활용해 김치의 풍미를 입체적으로 느낄 수 있도록 했다. 해당 코스 요리는 레스토랑 공식 홈페이지를 통해 8월 초(10월 식사)와 9월 초(11월 식사)에 한 차례씩 사전 예약 신청을 받으며, 추첨을 통해 월별 식사 고객을 선정한다. 또한, 12월부터 내년 7월까지는 종가 김치를 레스토랑 기본 반찬 구성에 포함해 고객들에게 제공하며, 내년 하반기에는 김치를 직접 담가보는 '김장 워크숍'도 진행할 예정이다.

대상 종가는 이번 협업을 통해 김치를 단순한 반찬이 아닌 새로운 미식 콘텐츠로 재해석하고, 김치가 지닌 무한한 가능성을 전 세계에 알린다는 계획이다. 향후 글로벌 레스토랑을 비롯한 외식 브랜드와의 파트너십을 지속 확대해나갈 방침이다.

이경애 대상주식회사 김치글로벌사업본부장은 "앞으로도 다양한 레스토랑과의 협업을 통한 메뉴 개발과 제품 출시를 이어가며 세계 시장에서 종가 김치의 건강 효능과 미식 경험의 매력을 널리 알리는 데 힘쓸 예정"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



